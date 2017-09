Le centre médical du Marathon de Montréal, mieux équipé qu’une salle d’urgence

Les premières épreuves du marathon de Montréal ont lieu samedi et le centre médical du site, qui se situe au parc La Fontaine, est prêt à accueillir d’éventuels coureurs.

Même si l’épreuve de 42 km n’a pas lieu, les autres courses demeurent des épreuves physiques importantes, rappelle le directeur du centre médical du Marathon de Montréal.

Les courses de 5 km et de 1 km ont lieu samedi, alors que celles de 10 km et 21 km se dérouleront dimanche.

«C’est un peu comme une mini salle d’urgence qu’on a créée aujourd’hui, parce qu’on se prépare pour accueillir des coureurs potentiels qui pourraient avoir des problèmes de santé aujourd’hui ou demain, surtout avec le demi-marathon», explique le Dr François De Champlain, directeur médical du marathon de Montréal.

«Nous avons des échographies pour faire des diagnostics, une machine de laboratoire pour faire des tests de sang, des médicaments, un pharmacien, des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes, de l’équipement médical avancé, des étudiants en soins paramédicaux, des médecins résidents, nous sommes vraiment une équipe beaucoup mieux équipée que plusieurs salles d’urgence aujourd’hui», énumère le médecin.

En 2014, le centre médical du marathon de Montréal avait pris en charge plus de 1000 patients qui avaient eu des malaises.

«On espère avoir moins de patients qu'en 2014, mais évidemment, nous sommes prêts pour en recevoir énormément. Leurs problèmes seront probablement reliés à la chaleur», constate Dr De Champlain.

Alors qu’Urgences-santé a émis ses recommandations vendredi pour les participants, le directeur du centre médical ajoute qu’il faut commencer à s’hydrater dès la veille d’une épreuve.

«Durant la course, si on ne se sent pas comme d’habitude parce qu’on n’est pas habitué de s’entrainer dans des conditions aussi chaudes, il faut ralentir et au besoin s’arrêter», ajoute-t-il.

L’organisation du marathon rappelle également qu’elle a pris des mesures afin que tout se passe bien: des points d'eau et de glace supplémentaires ont été installés et la course de dimanche a été devancée.

Tout a été mis en œuvre pour minimiser les impacts sur la santé des coureurs, en plus des 100 personnes qui seront en poste dans le centre médical de la course pour les deux jours de l’événement.