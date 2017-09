Le tour du monde de Chuck Hughes

Chuck Hughes nous fait faire un tour du monde savoureux pour les papilles avec «Le monde selon Chuck» le mardi à 19 h 30, à CASA. Pour les besoins de l’émission, il est parti à la découverte de 13 pays où il cuisine et vit toutes sortes d’aventures. Le chef et animateur s’est prêté au jeu de notre petit questionnaire culinaire!

Le pays où vous avez le mieux mangé?

J’ai mangé de la bonne bouffe partout. Je dirais que la meilleure recette que j’ai cuisinée, c’est en Lituanie. J’ai fait un bortsch, qui est un genre de soupe aux betteraves et au bœuf vraiment consistante. Puis, une des meilleures choses que j’ai mangées: des dumplings, à Taïwan. J’en ai mangé en masse! (rires) Pour moi, la bouffe asiatique, ça vient rechercher beaucoup d’éléments que j’adore en cuisine: le sucré, le salé, l’aigre-doux.

Le pays où vous avez le moins bien mangé?

Je ne dirais pas que c’est l’endroit où j’ai le moins bien mangé, mais la place la plus tough pour avoir de la bouffe, c’est à Cuba. C’est un des pays où je n’étais jamais allé. C’est communiste. Chaque mois, les gens ont droit gratuitement à un certain nombre d’œufs, de lait, de livres de farine, de sucre. Le reste, c’est les légumes qu’ils font pousser. La bouffe est bonne, mais faire de bons plats, ce n’est pas facile parce qu’il n’y a pas beaucoup d’ingrédients. C’était un défi.

Votre découverte culinaire?

La Turquie. J’ai adoré la bouffe, les gens. Je suis allé cueillir des olives dans les champs et j’ai fait ma propre huile. J’ai cuisiné du poisson frais. Tout était extrêmement frais et la culture de la bouffe, avec le thé, est une des choses les plus importantes là-bas. On est allés dans des petits villages. C’est le seul épisode où j’avais quelqu’un de Montréal que je connaissais, Fisun Ercan. C’est une chef qui a deux restos, le Barbounya et Le Su. Elle est Turque, et ça s’adonne qu’elle allait en Turquie en même temps que moi. On est allés manger chez sa mère. On découvre un pays autrement quand on est avec quelqu’un qui vient de là. La beauté de l’émission, c’est d’aller vivre la réalité, de découvrir, rencontrer, apprendre.

Vous avez mangé du requin fermenté en Islande. Comment avez-vous trouvé cela?

Ce n’est pas le meilleur plat que j’ai mangé de ma vie. Le requin mesurait environ 20 pi et n’avait pas de vessie. Son urine passait à travers son corps. Si tu manges la viande telle quelle, c’est extrêmement toxique; mais après un processus de fermentation, qui dure à peu près six mois, et de séchage, la viande est de toute beauté. La texture en bouche, c’est comme du beurre. C’est magique. Mais le goût est horrible. Si on m’avait dit que c’était un fromage pourri, j’aurais dit que oui. C’est ce qui a nourri les gens de l’Islande pendant des centaines d’années pour qu’ils puissent survivre. Je ne peux pas dire que le goût était «malade», mais en ayant vécu toute l’expérience de découper le requin, de faire le processus de fermentation et de savoir l’historique derrière tout ça, on apprend à l’apprécier. Aujourd’hui, les jeunes ne mangent pas vraiment ça. C’est plus un plat traditionnel pour les occasions spéciales. C’est cher, c’est une denrée rare.

Une recette que vous avez faite dans un pays et qui s’est avérée un vrai succès?

J’ai fait une soupe aux pois dans les Pays-Bas pour les patineurs de vitesse. Leur sport national là-bas, c’est le patinage de vitesse, et j’ai voulu en faire; je suis allé patiner avec eux. Leur mets traditionnel est une soupe aux pois et je leur en ai fait une. Ils m’ont dit que la mienne était meilleure que la leur. Pour le patinage de vitesse, c’est une autre affaire! (rires)

Est-ce qu’il y a un plat que vous avez cuisiné en voyage et que vous avez refait au Québec?

Des nouilles ramen. Au Japon, c’est comme de la poutine. Je mangeais du ramen en collation, au souper. C’est juste trop bon! J’habite dans le Vieux-Montréal, à côté du quartier chinois. Même si le ramen n’est pas chinois, les ingrédients sont assez faciles à trouver pas loin de chez nous pour en faire.