«LEGO NINJAGO le film»: c’est reparti pour un tour!

Après «Le film LEGO» et «LEGO Batman le film», il n'y a plus d’effet de surprise.

Parmi les innombrables gammes de produits déclinés par LEGO, on trouve les «Ninjago» d’inspiration japonaise, devenus également une série télévisée pour jeunes. En reprenant les idées de base des deux précédents longs métrages, les trois réalisateurs et six scénaristes (!) offrent une aventure animée convenue, sans grande originalité, mais dont les dialogues amusants plairont aux grands et l’action débridée aux plus jeunes.

Tout commence par l’arrivée d’un garçonnet dans le magasin d’un Asiatique (Jackie Chan), un endroit dans lequel il trouve toutes sortes de trésors (on pense immanquablement à la scène d’ouverture de «Gremlins»). Le propriétaire des lieux commence alors à lui raconter l’histoire de Ninjago, une ville dont les habitants passent leur temps à subir les attaques de Garmadon (voix de Justin Theroux en version originale).

Heureusement, cinq ninjas adolescents sont là pour stopper ces invasions. À la tête de ce groupe d’amis se trouve Lloyd (voix de Dave Franco), le Ninja vert et fils de Garmadon, ce qui lui vaut d’être ostracisé à l’école secondaire qu’il fréquente. Avec le Ninja de la Terre (Fred Armisen), le Ninja de l’eau (Abbi Jacobson), le Ninja de la foudre (Kumail Nanjiani), le Ninja du feu (Michael Peña), et le Ninja de la glace (Zach Woods), il s’oppose à son père lors de batailles particulièrement épiques.

Les amis comptent également sur les enseignements de Maître Wu (voix de Jackie Chan) dont l’arme suprême n’est autre qu’un laser qui attire un... chat! On trouve évidemment, film pour jeunes oblige, un message bien senti sur les relations père-fils et un autre sur le pouvoir intérieur que possède chacun d’entre nous.

Visuellement, comme ses prédécesseurs, «LEGO NINJAGO le film» est une réussite. Qu’il s’agisse de la ville, des mechas utilisés par les Ninjas ou des batailles, tout a été réalisé avec le plus grand soin, le spectateur oubliant rapidement l’histoire pour se concentrer sur les innombrables détails des décors. Outre l’inclusion d’éléments «réels» (l’eau, les plantes, la terre, etc.), l’équipe parsème le long métrage de 101 minutes de références populaires (dont «Star Wars», Garmadon ressemblant à Dark Vador), de chansons d’Aerosmith et tutti quanti.

Mais au-delà d’une avalanche d’effets visuels, «LEGO NINJAGO le film» montre des signes d’essoufflement... Il ne reste donc qu’à espérer que les deux prochains longs métrages de la franchise, prévus pour 2019, renouent avec l’émerveillement et la magie du premier.

Note : 3 sur 5