«LEGO NINJAGO le film»: un père, son fils et des briques!

Pour donner vie aux aventures animées d’un père et de son fils, les réalisateurs Charlie Bean, Paul Fisher et Bob Logan ont fait appel à Dave Franco, Justin Theroux, Olivia Munn et Jackie Chan. Attention, c’est parti pour une folle aventure...

S’inspirant des dessins animés télévisés, «LEGO NINJAGO le film» se concentre sur Lloyd (Dave Franco), adolescent qui entretient une relation difficile avec son père, Garmadon (Justin Theroux). En secret, Lloyd est le Ninja vert qui, grâce à l’enseignement prodigué par Maître Wu (Jackie Chan), son oncle, va vaincre Garmadon, le plus méchant de tous les méchants. Car ce dernier a bien l’intention de conquérir la ville de Ninjago, quelque chose que Lloyd et ses amis Ninjas ne laisseront pas faire.

Jackie Chan aux cascades!

Avec ce troisième film «LEGO», les producteurs et les trois réalisateurs ont souhaité repousser les limites techniques des deux volets précédents. C’est ainsi que la décision a été prise d’intégrer, dans le long métrage, des éléments réels tels que de l’eau, des plantes, des nuages et le soleil.

Pour le producteur Chris McKay, «nous voulions franchir une étape supplémentaire en élargissant le visuel de l’univers LEGO. Lorsque nous étions enfants, nous emmenions nos jouets dehors pour y jouer dans la cour, dans le bac à sable, au terrain de camping. Cette idée de base est devenue indispensable pour l’histoire puisque les Ninjas doivent retourner à leurs racines et découvrir leurs pouvoirs élémentaires. Ce cheminement se voit tant dans leur entraînement que dans leurs aventures à travers la jungle sauvage et dangereuse qui entoure la ville de Ninjago.»

En voulant donner aux spectateurs le point de vue des figurines, Kim Taylor, l’une des deux décoratrices du film a tenu, à ce que le long métrage «soit ancré dans la lumière naturelle, avec un vrai ciel, de vrais nuages et un soleil chaud. Nous avons pris des photos en macro et en haute résolution afin d’étudier l’aspect d’un brin d’herbe ou d’un bonzaï quand on le regarde à un centimètre de distance.»

Mais ce n’est pas tout. Ce souci de «réalisme» s’est également manifesté dans les scènes de combat, les cascades ayant été confiées à Jackie Chan et à son équipe de 15 personnes, qui les ont toutes chorégraphiées.

Sans trop se préoccuper des limitations physiques des figurines - qui ne peuvent plier ni les coudes ni les genoux -, «j’ai chorégraphié les scènes avec mon équipe comme pour un film en prises de vues réelles, mais avec des LEGO comme combattants, de souligner Jackie Chan. Oui, cela a été difficile, mais nous y sommes arrivés!»

Le monde de «LEGO NINJAGO le film» en chiffres surprenants

- Les réalisateurs, animateurs et designers ont mis quatre ans à donner vie au long métrage. Les différentes équipes ont travaillé à Los Angeles, à Sydney et à Billund, au Danemark, dans les locaux du siège social de LEGO.

- Ce sont 3463 briques qui ont été créées par ordinateur spécialement pour le film.

- Au total, 350 costumes ont été dessinés pour habiller les figurines.

- Plus de 100 millions de grains de sable sont visibles sur la plage de Ninjago.

- La ville de Ninjago et les montagnes environnantes ont été construites avec pas moins de 12,7 millions de briques.

- Les briques sont des 57 couleurs officielles LEGO.

- La ville est peuplée de 315 personnages (les figurines) différents. Les animateurs ont développé 80 visages et ont réussi à créer 12 000 combinaisons d’expressions faciales.

- Le chat vu dans «LEGO NINJAGO» a été développé par informatique et les designers l’ont doté de... 6 493 248 poils!

Les acteurs expliquent leurs personnages...

Lloyd (Dave Franco): «Son père l’a abandonné lorsqu’il était très jeune et il est ensuite devenu le méchant Garmadon. Cela a un effet constant sur la vie de Lloyd. Tout le monde ne le considère que comme le fils de Garmadon. Quels que soient ses efforts pour se distancier de son père, il n’y parvient pas. La seule chose qu’il souhaite est d’être normal. À travers le film, Lloyd essaye de savoir qui est son père et de comprendre comment il est devenu méchant. À cause de ça, Lloyd est un adolescent compliqué qui se met facilement en colère et qui est très introspectif.»

Garmadon (Justin Theroux): «C’est le méchant. Il est d’ailleurs l’incarnation du méchant narcissique. Il passe son temps à tenter de faire passer la ville de Ninjago sous sa férule. Il veut s’emparer de toutes les villes qu’il attaque et en devenir le dictateur. Sur une note plus personnelle, il voit le monde à travers la manière dont les autres le voient. Émotionnellement, il n’a pas mûri. Dans sa tête, il a toujours 16 ans et il a une relation extrêmement torturée avec son fils, Lloyd.»

Koko (Olivia Munn): «La relation de Koko avec Garmadon est compliquée. Elle a déjà été amoureuse de lui, mais ils ne sont plus ensemble parce qu’il veut conquérir le monde. Elle l’a donc quitté pour s’occuper de leur fils, Lloyd, et lui donner une vie agréable. Garmadon ne comprend pas pourquoi la relation s’est terminée.»

Maître Wu (Jackie Chan): «Il est le frère de Garmadon, mais aussi son ennemi. Il est l’oncle de Lloyd, mais aussi son professeur. Quelle que soit la manière dont on examine ces relations, elles sont complexes et très intéressantes. Et Maître Wu aide Lloyd à réaliser son destin.»

Les ninjas à la rescousse

Le Ninja vert - Lloyd - peut compter sur les conseils de Maître Wu, mais aussi sur cinq amis - Cole, Nya, Jay, Kai et Zane - les cinq ninjas qui vont être à ses côtés pour lutter contre Garmadon.

- Cole (Fred Armisen) est un musicien. Il est le Ninja de la Terre et son arme est un robot en forme de console de DJ.

- Nya (Abbi Jacobson), Ninja de l’eau, est la sœur de Kai. Membre à part entière du groupe, elle ne s’en laisse pas conter.

- Jay (Kumail Nanjiani) est le Ninja de la foudre. Nerveux et doutant souvent de lui-même, Jay ne cherche rien d’autre qu’à s’intégrer parmi les jeunes de son école secondaire.

- Kai (Michael Peña), le Ninja du feu espère réussir, un jour, à faire sortir des flammes de ses mains!

- Zane (Zach Woods), le Ninja de la glace, est à moitié robot. Son arme? Un gigantesque tracteur qui lance de la glace.

«LEGO NINJAGO le film» a déboulé dans les salles du Québec le 22 septembre.