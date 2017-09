Les promoteurs immobiliers se tournent vers de nouveaux quartiers à Québec

La région de Québec présente encore de «belles opportunités» dans le secteur résidentiel locatif, selon le Fonds immobilier de solidarité FTQ, qui est partenaire d’un nouveau projet de 5,6 millions $ dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec.

Le projet Espace Orsainville devient le septième immeuble dans lequel le Fonds est partenaire à Québec, totalisant près de 700 unités. Pour le promoteur Gilles Pelletier, président d’ImDevCo, il s’agit de la deuxième collaboration avec le Fonds.

L’immeuble de quatre étages, situé au 17 035, boulevard Henri-Bourassa, près de la sortie de La Faune, comprendra 32 logements avec stationnement souterrain, unité de climatisation, système de sécurité, etc.

«Ce sont des caractéristiques standards que l’on voit beaucoup dans Lebourgneuf et à Sainte-Foy. La particularité, c’est l’emplacement. C’est dans le centre-nord de la ville, dans le secteur Orsainville», a expliqué M. Pelletier.

Ce secteur compte une population de 40 000 personnes avec peu d’offres pour des logements locatifs de qualité à un prix raisonnable, a affirmé M. Pelletier, dont les unités vont se louer à partir de 835 $ par mois pour un 3 et demi et 1055 $ pour un 4 et demi.

«Forte croissance»

«Les gens ont tendance à vouloir rester dans le secteur où ils ont habité toute leur vie. Ce n’est pas tout le monde qui veut aller rester à Sainte-Foy. La partie nord est celle qui connaît la plus forte croissance de la population», a-t-il indiqué.

La construction est amorcée et la livraison du projet est prévue en avril 2018. Déjà, plusieurs unités ont trouvé preneur.

Les besoins changent

«Le parc immobilier locatif est vieillissant à Québec et c’est difficile de l’améliorer, car c’est plus coûteux rénover que de construire à neuf.»

Avec toutes les émissions de décoration et de cuisine, qui connaissent une très grande popularité, les exigences des locataires sont plus élevées, dit-il. Les promoteurs n’ont donc pas le choix de suivre les nouvelles tendances s’ils veulent à leur tour connaître du succès.