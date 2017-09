Situation maitrisée dans une favela de Rio après l'intervention de l'armée

La plus grande favela de Rio de Janeiro, la Rocinha, est à nouveau sous contrôle, ont annoncé samedi les autorités brésiliennes qui ont déployé près d'un millier de soldats sur place, après plusieurs jours d'affrontements armés entre la police et des trafiquants terrorisant la population.

Cinq personnes ont été interpellées au cours des dernières heures, a indiqué la police. Des armes, notamment des fusils, des grenades et des pistolets ont également été saisis, selon la même source.

Le secrétaire à la Sécurité de l'État de Rio, Roberto Sa a affirmé que le déploiement vendredi de 950 soldats dans ce quartier central où vivent 70 000 personnes, à proximité de la très chic plage de Leblon, a permis aux autorités de reprendre le contrôle de la situation.

«Nous maintenons une situation stable», a déclaré Roberto Sa lors d'une conférence de presse.

Des coups de feu ont cependant été entendus samedi matin, pour la septième journée consécutive de fusillades. Ces dernières avaient débuté dimanche après l'incursion d'une bande rivale.

Les militaires ont été déployés dans cette favela à la demande du gouvernement de l'État de Rio.

Le général Mauro Sinott a affirmé que les troupes, qui sont intervenues après que la police a reconnu être incapable de faire face au chaos, resteront autant de temps que nécessaire.

«Aucune date butoir n'a été fixée», a-t-il précisé.

Des convois de camions et de véhicules blindés transportant les soldats étaient arrivés sur place vendredi. Ils étaient chargés d'encercler la Rocinha alors que la police et les forces spéciales traquaient les suspects à l'intérieur de la favela.

Des délinquants qui auraient tenté de fuir Rocinha à travers la forêt sont tombés sur la police dans la région d'Alto da Boa Vista.

L'affrontement a fait trois morts et quatre blessés, selon des informations de la police citées par les médias.

Sur place, samedi, les habitants de Rocinha tentaient de reprendre le cours d'une vie normale, en dépit de la forte présence de l'armée.

Un an après le feu d'artifice et le faste des jeux Olympiques, Rio de Janeiro vit au rythme des fusillades et des patrouilles de l'armée déployée pour faire face à une poussée de la violence.

Guerre entre gangs de trafiquants de drogue, enfants tués par des balles perdues pendant des raids de police dans les favelas, recrudescence des vols à main armée: le sentiment d'insécurité est omniprésent.

Ces derniers mois, la route qui mène à l'aéroport international a été bloquée à plusieurs reprises à cause d'échanges de tirs nourris qui ont terrorisé les automobilistes.