Une circulation difficile prévue pendant le demi-marathon

La circulation automobile s’annonce difficile dans Montréal ce dimanche 24 septembre, lors du demi-marathon Rock'n'Roll de Montréal.

Malgré l’annulation du marathon de 42 km, le parcours de 10 km et du demi-marathon sont maintenus, ce qui entraîne la fermeture du pont Jacques-Cartier en matinée, dimanche de 3 h à 11 h.

La piste multifonctionnelle sera ouverte, mais la circulation sera contrôlée pendant les départs. Le pont rouvrira progressivement à partir de 11h.

Sur le Plateau Mont-Royal, dans le Mile-End et dans Villeray, de nombreuses rues seront également fermées à la circulation dans la matinée jusqu’en début d’après-midi.

Ainsi, le boulevard Saint-Joseph sera fermé depuis la rue De la Roche à la rue Saint-Denis de 7h45 à 14h35, et de Brébeuf à Jeanne d’Arc de 7h45 à 15h25.

Les rues Christophe Colomb et de la Roche seront également fermées de Villeray à Rosemont jusqu’à 14h30.

Pour plus de détails, consultez l’horaire de fermeture des rues.

Un week-end d’entraves

Aux entraves du demi-marathon s’ajoutent les travaux dans la ville et sur les autoroutes.

Les bretelles pour l’autoroute 720 est de l’autoroute 15 sud (Décarie) et de l’autoroute 20 est seront complètement fermées à la circulation à compter de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Par ailleurs, à partir de 22 h 30 lundi, les automobilistes devront emprunter les rues de Montréal au lieu de circuler sur l’autoroute puisque la bretelle pour l’autoroute 20 ouest (direction Lachine/aéroport) de l’autoroute 15 nord sera inaccessible jusqu’à la fin du mois de novembre.

L’entrée du boulevard De la Vérendrye pour l’autoroute 15 nord sera complètement fermée à la circulation du vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

L’échangeur Saint-Pierre sera également affecté par des travaux au cours de la fin de semaine. L’autoroute 20 est sera amputée de deux voies sur trois entre l’échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon à compter de vendredi 23 h à lundi 5 h.

La sortie 64 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques) de l’autoroute 20 est ne sera pas utilisable de vendredi 23 h à lundi 5 h.

De plus, la route 138 est sera complètement impraticable entre la sortie 2 (rue Clément) et l’échangeur Saint-Pierre (autoroute 20) de vendredi 23 h à samedi 6 h et de dimanche 23 h à lundi 5 h.

L’autoroute 720 ouest sera fermée dans les tunnels Viger et Ville-Marie entre la rue Panet et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier de vendredi 23 h 59 à dimanche 7 h et de dimanche 23 h 59 à lundi 5 h.

En direction est, l’autoroute 720 ne sera pas ouverte à la circulation entre l’échangeur Turcot et l’entrée de la rue Saint-Antoine de vendredi 23 h 59 à samedi 14 h, de samedi 22 h 30 à dimanche 7 h et de dimanche 21 h à lundi 5 h.

Il sera impossible d’entrer sur l’autoroute 20 ouest par la 1e avenue puisqu’elle sera complètement fermée de samedi 6 h 30 à dimanche 21 h.

Emprunter la sortie 5 (rue Sherbrooke) sur l’autoroute 25 sud ne sera pas possible de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Plus localement, la rue Saint-Rémi sera inaccessible dans les deux directions entre les rues Cazelais et Saint-Jacques de vendredi 20 h à lundi 5 h.

Le chemin Glen, sous l’autoroute 720, sera fermé entre les rues Sainte-Catherine et Saint-Jacques de vendredi 20 h à lundi 5 h.