Bientôt le dernier atterrissage pour le commandant Piché

Robert Piché a passé sa vie à voler d’un pays à l’autre en ayant les deux mains sur les commandes. Lorsqu’il prendra sa retraite, le mois prochain, il retournera presque immédiatement à bord d’un avion, mais cette fois comme passager.

Ironiquement, le commandant Piché, qui cumule plus de 20 000 heures de vol, souhaite passer sa retraite à voyager.

«Je vais enfin pouvoir faire les voyages que j’ai toujours voulu faire et que je n’ai jamais eu le temps de faire complètement, s’enthousiasme-t-il. Par exemple, j’aime beaucoup l’Inde. J’y suis allé cinq fois, mais, chaque fois, ce n’était pas assez long.»

Son épouse et lui prévoient partir pour le Vietnam dès janvier, sans savoir exactement quand ils reviendront. Une liberté que M. Piché n’a jamais pu se permettre. «Cette fois, on n’aura rien qui nous presse pour partir», souligne-t-il.

Lorsqu’il fêtera ses 65 ans, en novembre, Robert Piché aura atteint la limite d’âge fixée par la loi pour exercer les fonctions de pilote de ligne au Canada. Même s’il s’agit d’une retraite forcée, le pilote le plus connu du Québec se réjouit à l’idée de ralentir la cadence.

«J’ai hâte d’arrêter de courir et d’enfin relaxer, mentionne-t-il. Je veux dormir, parce qu’en ce moment, j’ai 50 heures de décalage horaire dans le corps. En vieillissant, ça devient dur à gérer.»

Son dernier vol commercial sera célébré en grand le 12 octobre avec un trajet spécial d’un peu plus d’une heure.

Aucun regret

Robert Piché est né à Québec et il a grandi à Mont-Joli, tout près de l’aéroport de la municipalité. Déjà, il était fasciné par les énormes appareils à moteur qui volaient près de chez lui.

«Ma mère m’a raconté que quand je m’amusais avec mes amis et qu’un avion atterrissait ou décollait, j’étais le seul qui arrêtait de jouer pour le regarder.»

Il s’est ensuite joint aux cadets de l’air et il a appris à piloter au Cégep de Chicoutimi.

Le 24 août 2001, il a été propulsé au rang de héros national lorsqu’il a posé d’urgence un avion contenant 306 passagers. La fuite de carburant massive qui a frappé le vol 236, entre Toronto et Lisbonne, a forcé le commandant à faire planer son appareil pendant 19 longues minutes avant de le poser aux Açores, au milieu de l’Atlantique.

Son passé criminel est toutefois revenu le hanter quelques jours plus tard, lorsque les médias ont exposé au grand jour son emprisonnement pour trafic de drogues en 1983. M. Piché avait alors été détenu pendant 18 mois en Géorgie pour avoir transporté de la marijuana depuis la Jamaïque.

L’homme a même sombré dans l’alcool sous la pression médiatique. Il s’en est finalement sorti en suivant une thérapie et en mettant sur pied une fondation pour venir en aide aux dépendants. Son histoire peu banale a fait l’objet d’un film, d’un livre et d’une bande dessinée.

Mais malgré toutes les zones de turbulences qu’il a traversées, le pilote affirme n’avoir aucun regret.

«J’ai réussi à rattraper toutes les erreurs que j’ai faites, estime-t-il. Ce serait facile de dire que je n’aurais pas dû transporter de la drogue parce que je n’aurais pas fait de prison. Mais sans ça, je n’aurais probablement pas développé l’instinct de survie qui m’a permis d’atterrir le Vol 236.»

Le vol de sa vie

Plus de 15 ans après l’exploit qui a fait sa renommée, le commandant Piché a encore du mal à s’expliquer pourquoi la vie a mis cette situation improbable sur sa route.

«Je suis le seul de tous les pilotes d’Air Transat qui ne devait pas se retrouver dans les journaux, mais c’est tombé sur moi, fait-il remarquer. Si c’était arrivé au décollage à Toronto ou à l’atterrissage à Lisbonne, on n’en aurait jamais entendu parler. Mais non : c’est arrivé en pleine nuit et en plein milieu de l’océan Atlantique. J’espère qu’un jour je vais comprendre pourquoi tout ça m’est arrivé à moi.»

Quoi qu’il en soit, l’homme s’estime chanceux d’avoir pu vivre ce moment irréel.

«Je compare souvent ça à la prison, parce que je me suis retrouvé dans une affaire qui était plus grande que moi, et j’ai réussi à m’en sortir, dit-il. J’étais dans le pire des scénarios, mais à cause de l’adrénaline, je me sentais en contrôle. C’est une sensation incomparable et je me sens privilégié d’avoir pu sentir ça dans ma vie.

Une soirée hommage à l'aéroport

Robert Piché sera accompagné du comédien Michel Côté, qui incarnait le commandant dans le film sur sa vie, et d’une vingtaine d’autres personnalités publiques lors du dernier vol de sa carrière.

Le 12 octobre, le pilote d’Air Transat fera faire un tour d’avion d’environ 500 km à près de 400 passagers, le temps d’effectuer l’aller-retour Montréal-Québec.

«Au-dessus de Québec, on va descendre à 3000 pieds et on va faire le tour pour que les gens voient la ville et les chutes Montmorency», explique-t-il.

De retour à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau, un cocktail dînatoire et une soirée hommage attendront le célèbre pilote et ses invités. Une prestation du groupe La Chicane est prévue.

Le comédien Maxime Le Flaguais, qui incarnait le jeune commandant dans le film Piché : entre ciel et terre, fait partie des personnalités attendues. Le chanteur Paul Daraîche, le boxeur Jean Pascal et le comédien Marcel Lebœuf seront aussi présents.

Un billet pour ce vol historique coûte 500 $ par personne pour la classe économique et 1000 $ pour la première classe. Toutes les places sont déjà réservées, mais il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente en téléphonant au 514 637-5555.

Tous les fonds amassés iront à la Fondation Robert-Piché, qui vient en aide aux organismes œuvrant auprès des personnes atteintes de dépendance à l’alcool, à la drogue ou au jeu pathologique.

La Fondation du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) est partenaire de l’événement et recevra aussi une partie des profits.