Collecte de pesticides agricoles et de médicaments pour animaux

Jusqu’au 5 octobre, les producteurs agricoles du Québec peuvent se départir de façon sécuritaire et responsable des pesticides agricoles et des médicaments pour animaux de ferme (chevaux inclus) qui sont périmés ou qui n’ont plus d’utilité.

Le programme de collecte des pesticides et médicaments périmés se tient dans chaque province tous les trois ans, à l’initiative d’AgriRÉCUP qui gère les déchets agricoles, en partenariat avec l'Institut canadien de la santé animale et l'Union des producteurs agricoles. Cette collecte a pour objectif d’éviter que ces produits s'accumulent dans les entreprises et dans l'environnement.

Ainsi, 24 sites de collecte sont répartis dans les différentes régions du Québec.

Depuis la mise en place du programme en 1998, les producteurs ont rapporté plus de 255 000 kilogrammes de pesticides périmés, dont 77 000 kilogrammes au cours de la dernière campagne en 2014. Et environ 28 000 kilogrammes de médicaments pour animaux ont été récupérés et éliminés.

Après avoir été collectés, ces produits sont acheminés vers un centre de gestion des déchets où ils sont détruits par incinération à haute température.

«Les collectes réussies sont presque une tradition au Québec. Par leur coopération, les producteurs agricoles québécois témoignent de leur engagement envers leurs terres et la protection de l'environnement», a souligné Barry Friesen, directeur d'AgriRÉCUP.

Lieux et dates : ici