Jared Leto s’est inspiré d’Elon Musk pour son rôle dans «Blade Runner 2049»

Jared Leto incarne Niander Wallace dans le prochain film de Denis Villeneuve, «Blade Runner 2049», la suite du film de science-fiction de Ridley Scott de 1982.

Même si l’acteur et musicien est resté discret sur son rôle, il a divulgué lors d'une interview avec le magazine britannique GQ qu'il a observé des hommes puissants, tels que le fondateur de Tesla, Elon Musk, lors de la préparation du tournage.

«Oui. J'ai utilisé un peu d'Elon et beaucoup de mes amis qui sont fondateurs de sociétés très prospères, a-t-il partagé. J'étais intéressé par la façon dont des milliards de dollars peuvent changer un homme et comment il est perçu. L'argent, c’est la liberté. Vous pouvez prendre plus de risques. Mais cela peut aussi asservir, vous voyez ? Comme Howard Hughes.»

Dans «Blade Runner 2049», on retrouve Ryan Gosling dans la peau de l’officier K de la police de Los Angeles, tandis qu’Harrison Ford reprend son rôle de Rick Deckard, ancien Blade Runner (un officier de police spécial qui traque des réplicants). Et Jared Leto n’a pas tari d’éloges sur ses collègues.

«Eh bien, je peux vous dire qu’Harrison Ford est un vrai étalon, même avec un costume crème. Il a 75 ans et c’est un mec solide. Et Ryan Gosling? Je n’ai pas eu de scènes avec lui, mais il est exactement ce que j’attends d’une star de cinéma. Exactement.»

Ridley Scott avait précédemment indiqué que, selon lui, le personnage d’Harrison Ford est en fait un réplicant. Jared Leto a également laissé entendre que son personnage pourrait avoir la réponse à ce mystère.

«En gros, mon personnage comprend quelque chose que personne d’autre n’a saisi. Donc, je sais qui est et qui n'est pas une machine. Je peux décider», a-t-il ajouté.