Jennifer Lopez donne un million de dollars à Porto Rico

La chanteuse et actrice américaine Jennifer Lopez a fait don d'un million de dollars à Porto Rico dimanche, lors du lancement d'une campagne de l'État de New York pour aider cette île dévastée cinq jours plus tôt par le cyclone Maria.

Jennifer Lopez, qui est née à New York de parents portoricains, a expliqué que ce don reviendrait à plusieurs organisations caritatives et qu'elle œuvrerait avec d'autres vedettes latino-américaines pour aider cette île.

Le cyclone a fait au moins 33 victimes à Porto Rico et à la Dominique, quelques jours seulement après le passage de l'ouragan monstre Irma.

Porto Rico a fait face après le passage de Maria à des inondations et des pluies torrentielles. Ce territoire américain de 3,4 millions d'habitants se retrouve sans électricité peut-être pour plusieurs mois, et avec un réseau de télécommunications presque entièrement détruit.

«C'est le plus puissant cyclone à être passé par Porto Rico en presque 20 ans et les dégâts sont horribles», a déclaré la chanteuse lors d'une conférence de presse. «Nous devons de manière urgente soutenir Porto Rico et d'autres îles des Caraïbes», a-t-elle dit en espagnol.

Les conditions de vie à Porto Rico ne cessent de s'aggraver depuis le passage de Maria. Les habitants étaient nombreux à faire la queue dimanche, pendant des heures, dans l'espoir d'acheter de la nourriture ou de l'essence, mais beaucoup ont dû rentrer les mains vides chez eux à l'approche du couvre-feu.