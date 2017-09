«La Voix Junior»: le grand départ

C'est la rentrée des jeunes artistes de La Voix Junior, pour une seconde saison, ce dimanche, avec une première émission des auditions à l'aveugle qui s'annonce remplie d'émotion, à compter de 19 h, à TVA.

L'émission démarrera avec Une place pour toi, la chanson-thème de cette saison, écrite et composée sur demande par Marie-Mai, David Laflèche et Rémy Malo, qui sera interprétée par les trois coachs, Marie-Mai, Marc Dupré et Alex Nevsky.

Le menu musical des jeunes aux auditions à l'aveugle est très large, puisqu'on va de Passe-Partout à Despacito, en passant par Adele. Considérant toutes les éditions de «La Voix» confondues au Québec, on va même voir la première rappeuse qui se présente en audition en l'aveugle.

«Dans cette première émission, on va vivre l'expérience de l'audition ultime, a révélé Stéphane Laporte, producteur associé de l'émission. Un candidat est caché de la vue des coachs, mais aussi des téléspectateurs derrière un rideau. On peut dire que la surprise va être de taille pour tout le monde.»

On va voir Maripier et Charles Lafortune aller surprendre les jeunes dans leur environnement pour leur annoncer leur participation à l'émission. Cela donne des moments intéressants, parfois cocasses, comme lorsque l'un des deux se cache dans le bureau de la directrice de l'école d'un candidat.

«Charles s'amuse aussi beaucoup dans les entrevues avec les jeunes avant leur audition à l'aveugle. Il va notamment sortir du studio pour disputer une partie de tennis avec une des meilleures joueuses du Québec.»

Enfin, selon le producteur, il faudra suivre jusqu’à la fin. «On termine cette première émission avec beaucoup d'émotion. Je dois dire que je suis quelqu'un qui retient habituellement mes émotions à l'intérieur, mais là, je n'ai pas pu retenir mes larmes.»