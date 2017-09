L’ancien sprinteur Nicolas Macrozonaris veut se faire élire à Laval

L’ancien coureur Nicolas Macrozonaris est parmi les candidats qui tenteront de se faire élire aux élections municipales de Laval pour Action Laval en novembre prochain.

Le chef de cette formation et candidat à la mairie Jean-Claude Gobé a fait cette annonce lors du lancement officiel de sa campagne, dimanche. Il a vanté Nicolas Macrozonaris, qu’il décrit comme un «homme dévoué qui fait la promotion de l’activité sportive chez les jeunes Lavallois, particulièrement par son club d’athlétisme, le Final Push».

L’ancien champion canadien du 100 m a mentionné qu’il veut promouvoir l’activité physique. «Il faut encourager la discipline et la participation sportive des jeunes de Laval. Plusieurs moyens sont à notre disposition pour rendre nos jeunes plus actifs. En me joignant à Action Laval, j’entends utiliser les leviers à la disposition de la ville de Laval pour améliorer l’offre sportive dans les quartiers, pour les jeunes et moins jeunes», a précisé par communiqué Nicolas Macrozonaris qui veut se faire élire dans Saint-Dorothée.

Jean-Claude Gobé a profité de cet événement pour critiquer l’administration du maire Marc Demers. «Il est absolument incompréhensible que des jeunes et des parents lavallois doivent amener à Montréal leurs jeunes à la pratique de hockey parce que les infrastructures lavalloises sont inadéquates, insuffisantes et trop centralisées. Nous allons agir sur cet aspect de Laval et bonifier l’offre de service dans les quartiers délaissés par l’administration Demers», a dit le chef d’Action Laval.

Il a souligné que son équipe de candidats compte autant d’hommes que de femmes. «Nous serons donc la seule équipe politique à Laval à atteindre la parité. C’est pour moi une grande source de fierté», a-t-il affirmé.