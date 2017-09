Le président basque appelle Madrid à reconnaître les nations catalane et basque

Le président basque Iñigo Urkullu a appelé dimanche l'État espagnol à reconnaître les nations catalane et basque et leur permettre des référendums d'autodétermination suivant les modèles de l'Écosse et du Québec.

«Aux yeux du monde, le gouvernement espagnol fait partie du problème et pas de la solution», a affirmé M. Urkullu, haussant le ton face à Madrid pour sa gestion de la crise catalane face aux militants du Parti nationaliste basque (PNV, au pouvoir) lors de leur réunion annuelle dans la région de Vitoria.

Dans son intervention, le président basque a multiplié les reproches à l'égard du gouvernement espagnol de Mariano Rajoy, sans le citer directement, jugeant notamment que l'État espagnol était «perdu dans son labyrinthe» et qu'il avait «échoué».

Il a plaidé pour le dialogue: «le point de départ serait de reconnaître l'existence de deux nations (la basque et la catalane) qui veulent décider leur avenir démocratiquement, en liberté et avec des garanties», a-t-il affirmé, citant les exemples de l'Écosse et du Québec.

«Le modèle, c'est l'Écosse, ou plutôt le Royaume-Uni qui a accepté sa réalité plurinationale et accepté que l'Écosse décide de son avenir démocratiquement et en liberté» en 2014, a-t-il expliqué, citant ensuite le «modèle canadien», qui a permis aux Québécois de s'exprimer en 1980 et en 1995. Les Écossais comme les Québecois ont rejeté l'indépendance.

«Nous avons le droit et la capacité de décider de notre avenir. Et je mise sur l'exercice de ce droit de manière légale et convenue, avec des garanties», a déclaré M. Urkullu.

Le gouvernement de M. Rajoy, qui a besoin du soutien du PNV pour l'approbation du budget de l'État pour l'année prochaine, s'est vu contraint jeudi de repousser à plus tard le débat au Congrès.

Selon la presse espagnole, ce report est dû au malaise du parti basque après l'opération de mercredi à Barcelone, qui s'est soldée par l'arrestation de 14 hauts fonctionnaires, remis en liberté provisoire vendredi.