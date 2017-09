Taylor Hawkins des Foo Fighters giflé par le prince Harry

Taylor Hawkins et son groupe ont d'abord rencontré le membre de la famille royale britannique quand ils ont lancé le concert de clôture des Jeux Invictus de 2014, un événement sportif destiné aux membres des forces armées blessés ou malades, fondé par le prince cette année-là.

Apparaissant aux côtés du leader du groupe Dave Grohl sur la chaîne BBC News après le concert de Foo Fighters à Londres mardi soir, Taylor Hawkins a évoqué un moment drôle où le prince Harry a essayé de l'aider à se réveiller avant le grand spectacle.

«C'était avant les Jeux Invictus et nous jouions à la Maison de l'Ambassadeur, a-t-il déclaré. J'étais fatigué à cause du décalage horaire, on l'a rencontré et on a commencé à parler vraiment, et on était sur le point de monter sur scène quand j'ai dit: «Je suis tellement fatigué, et il m’a giflé et j'étais là... '’C’était quoi ça ?’'. C'était génial, c'était drôle, j'ai porté la gifle avec fierté, il fait partie du groupe.»

Dave Grohl, quant à lui, a partagé une histoire sur le prince, racontant la fois où le prince Harry lui a rendu une visite surprise après sa fracture de la jambe en Suède en 2015.

Il s'avère que le prince a été l'un des premiers à aller voir la vedette du rock : «Il m'a apporté un cadeau, il m'a apporté ce coussin sur lequel mettre mon iPad pendant que j'étais en convalescence (...) Ouais, il est super gentil. Je te dois un texto, Harry. Il est venu et il n'y avait ni entourage ni rien.»

Les trois filles du chanteur, Violet, 11 ans, Harper, huit ans, et Ophelia, trois ans, étaient également présentes ce jour-là, mais il semble que la présence du prince Harry n’ait pas eu d’impact sur leur nounou.

«C'est drôle, notre nounou était là et elle est entrée dans la chambre avec les enfants et j'ai dit : "Voici Harry", et il lui a fallu cinq ou six minutes avant de se rendre compte que c'était le prince d'Angleterre. C'est un gars formidable», a conclu Dave Grohl en souriant.