Une fusillade fait un mort et sept blessés dans une église du Tennessee

Au moins une personne a été tuée et sept autres blessés lorsqu’un tireur a ouvert le feu dans une église d’Antioch, en banlieue de Nashville, au Tennessee, dimanche matin.

L’événement s’est produit peu après 11 h, à la suite d’une messe célébrée à la Burnette Chapel Church of Christ.

Le tireur, un homme de 26 ans, a d’abord abattu une femme dans le stationnement, avant de se précipiter dans l’église. À l’intérieur, il a atteint par balle trois hommes et trois femmes, dont le pasteur et sa conjointe. Deux des victimes se trouvaient en état critique en après-midi, selon le journal «The Tennessean».

La fusillade s’est terminée lorsque le tireur, en assénant un violent coup de pistolet à un membre de la congrégation, s’est accidentellement tiré dessus, a précisé la police de Nashville.

Le suspect, qui portait une cagoule de skieur, a été transporté à l’hôpital sous bonne garde pour soigner ses blessures. Sa vie ne serait pas en danger.

Ses motivations n’étaient pas connues en milieu d’après-midi, dimanche, mais la police a indiqué que le tireur semblait choisir ses cibles au hasard, sans discrimination.

Selon le service d’incendie de Nashville, toutes les victimes de cette fusillade, à l’exception d’une seule, sont âgées de plus de 60 ans.

La mairesse de Nashville, Megan Barry, a qualifié l’événement de «terrible tragédie pour notre ville» dans un communiqué. «Mon cœur souffre pour la famille et les amis de la personne tuée et pour les blessés et leur proches», a-t-elle ajouté.