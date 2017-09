Anne Guérette veut instaurer un «budget participatif»

Si elle devait être élue, Anne Guérette, candidate de Démocratie Québec (DQ) à la mairie, permettrait aux 27 conseils de quartier de «prioriser» des projets grâce à «un budget participatif» annuel de 27 millions $.

«Nous allons mettre sur pied un budget. Nous allons allouer 1 million $, par année, par conseil de quartier, pour permettre aux citoyens de prioriser et de décider des projets dans leur quartier. Ça s’inscrit dans notre volonté de donner plus de pouvoirs aux citoyens», a soutenu Mme Guérette, lundi après-midi, en point de presse.

Cette mesure, déjà en vigueur dans 3 000 administrations municipales de par le monde selon DQ, se ferait «à coût nul, parce que c’est de l’argent qui est déjà là. C’est de l’argent qui est juste dépensé différemment», a ajouté la candidate.

Concrètement, ce ne sera pas aux conseils de quartier de «gérer» l’argent. Le dernier mot appartiendra toujours aux élus pour la réalisation ou non des projets identifiés, mais Mme Guérette ne voit pas pourquoi les conseillers ou le maire s’opposeraient à une volonté exprimée par les conseils de quartier. «Il n'y aura pas de problème, a-t-elle assuré. Quand les conseils de quartier seront bien représentés et qu’ils auront fait leur planification stratégique, je ne vois pas comment on pourrait refuser un projet.»

Composition élargie

Anne Guérette veut ainsi élargir la composition des 27 conseils de quartier de la Ville en «obligeant» des représentants du milieu des affaires, des institutions et du milieu communautaire à y siéger. Actuellement, chaque conseil de quartier est composé de neuf à 11 membres. «Peut-être qu’on ira à plus que 11, a soutenu Mme Guérette. Les détails pourront venir plus tard.»

D’autre part, DQ s’engage à maintenir le processus référendaire municipal, même si la loi québécoise permet - depuis le 15 juin dernier - aux villes d’être exemptées de cette obligation.