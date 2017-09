Délicate opération de transport de gigantesques transformateurs électriques

L'acheminement de deux immenses transformateurs électriques destinés au parc éolien Nicolas-Riou provoque tout un branle-bas de combat à Trois-Pistoles dans le Bas-Saint-Laurent.

Ce transport de matériel hors normes nécessite une opération des plus délicates. Les deux immenses transformateurs électriques pèsent chacun 125 tonnes. Ils mesurent 35 pieds de longueur par 12 pieds de largeur et 16 pieds de hauteur. Ils vont permettre de transférer l’énergie du parc éolien Nicolas-Riou, qui doit entrer en exploitation en décembre, vers le réseau électrique d’Hydro-Québec.

Leur transport nécessite jusqu’ici toute une planification. Les deux transformateurs ont quitté Taïwan par bateau vers le New Jersey. Ensuite, ils ont été chargés sur un train en direction de Matane. De là, on les a installés sur une immense barge qui a remonté le fleuve jusqu’à Trois-Pistoles, où ils ont été hissés sur des camions-remorques adaptés au transport hors normes.

Dès 23 heures lundi, le convoi va se mettre en route vers le parc éolien Nicolas-Riou. Environ 40 kilomètres sont à parcourir très lentement. Il y a trois équipes d’Hydro-Québec qui s’affairent à lever ou même enlever les fils électriques durant ce trajet. Une coupure de courant est prévue au moins 15 à 30 minutes durant la nuit. Une cinquante de personnes travaillera sur cette opération.

«C’est très difficile, on a des pentes, on a des obstacles à franchir explique Kevin Kwateng, directeur des opérations chez Transport Bellemare international. Cinq compagnies travaillent avec nous. C’est fou le nombre de fils que l’on doit relever en ville pour pouvoir passer. On dirait un vrai spaghetti. Ça fait déjà un mois que l’on fait des travaux préparatoires dans le but qu’il n’y arrive pas d’imprévu» raconte-t-il.

«Ce que j’admire, ce sont les conducteurs de camion et l’ingénieur qui gère ça, car il le fait avec un calme exemplaire. C’est la première fois que l’on voit ça ici et je ne pense pas revoir ça. C’est impressionnant, c’est de la grosse machinerie» commentent deux résidents de Trois-Pistoles.

Si tout va comme prévu, les deux immenses transformateurs électriques arriveront à leur destination finale mardi en soirée.

Ils deviendront ensuite une composante majeure du parc éolien Nicolas-Riou dont la construction est presque terminée. Il va compter 65 éoliennes et produira 224 mégawatts d’énergie, assez pour alimenter l’équivalent d’une ville de 40 000 résidences.