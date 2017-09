Denis Coderre promet plus de subventions pour l’accès à la propriété

Denis Coderre promet de bonifier les programmes d’accès à la propriété et de construction de logements sociaux s’il est réélu maire de Montréal.

Il a indiqué lundi qu’avec l’adoption du statut de métropole, la Ville de Montréal est devenue «responsable de l’ensemble des interventions en matière d’habitation sur le territoire montréalais».

Le programme actuel Accès Logis Québec, adapté à l’ensemble des régions du Québec, sera donc entièrement géré par la Ville de Montréal pour tout ce qui se rapport à son territoire.

Denis Coderre, accompagné du responsable de l’habitation au comité exécutif Russell Copeman, a assuré lundi que le programme d’accès à la propriété sera bonifié passant de 6,5 millions $ en subvention annuellement à 17 millions $, dès mai 2018.

Au total, 2300 Montréalais devraient en bénéficier, une augmentation de 40 % par rapport au nombre actuel.

Le maire de Montréal compte également renforcer les mesures existantes pour la lutte aux logements insalubres en augmentant les visites d’inspecteurs et en mettant en ligne un registre public des bâtiments inspectés par la Ville de Montréal et ayant le plus grand nombre de non-conformités.

Le maire de Montréal, et candidat à sa succession, fait donc valoir que Montréal aura les moyens de déterminer elle-même le type de subvention, le type de logements et le montant des subventions qui seront allouées à la construction des logements sociaux. Ces critères restent toutefois à déterminer.