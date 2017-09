Des détails troublants sur le passé d'un candidat à Saguenay

Un candidat aux élections municipales à Saguenay est rattrapé par son passé.

Alain Décoste, représentant l'Équipe du Renouveau démocratique (ERD) dans le district #2 dans l'arrondissement de Jonquière, a déjà purgé une peine de prison pour un incendie criminel.

Les événements remontent au milieu des années 70 alors qu'il était pompier volontaire pour la ville de Jonquière. Alain Décoste avait payé un individu pour qu'il mette le feu à une ancienne école désaffectée du secteur Kénogami pour se créer du travail comme pompier. Âgé d'une vingtaine d'années, il avait écopé d'une sentence d'un an de prison.

Erreur de jeunesse

Questionné sur son passé, il s'est montré ébranlé et surpris de voir cet événement, qu'il qualifie d'«erreur de jeunesse», refaire surface.

«J'ai payé ma dette à la société. J'ai eu mon pardon aussi. J'ai évolué dans la vie. J'ai repris ma vie en main», affirme M. Décoste, ému.

Le candidat de l'ERD regrette. Il parle d'un geste isolé pour lequel il a obtenu un pardon judiciaire (suspension de casier judiciaire).

«J'ai passé ma vie à me repentir. Je me repentis encore. Chaque dimanche, je remercie le seigneur de m'avoir donné la chance de continuer la vie. J'ai avoué mes torts, j'ai payé pour. Et aujourd'hui Alain Décoste est un autre homme.»

Il dit n'avoir rien à cacher et ajoute vouloir faire preuve de transparence et d'honnêteté envers les citoyens.

«Les faits sont là. J'aurais pu me cacher, mais je ne me suis jamais caché. J'ai toujours fait front à la société. Je travaille en ce sens et je travaillerai toujours en ce sens», affirme-t-il.

L'histoire provoque cependant un certain malaise chez certains pompiers de Saguenay, qui se souviennent de l'événement.

Questionné sur la possibilité, s'il est élu, qu'il siège à la Commission de la Sécurité publique, Alain Décoste espère que les pompiers et la population sauront faire la part des choses et comprendront que c'est du passé.

Josée Néron savait tout

La chef de l'ERD, Josée Néron, assure qu'elle était au courant du passé de son candidat. Alain Décoste lui avait tout avoué dès qu'il avait joint les rangs de son parti.

Elle affirme que cet événement du passé ne reflète aucunement l'homme qu'il est devenu aujourd'hui : «Ce qu'il a livré comme message c'est l'homme que je connais. C'est une personne qui a toutes les qualités et la sensibilité humaine pour écouter et représenter la population du district 2.»

Âgé de 61 ans, Alain Décoste est retraité de la Ville de Saguenay. Il a commencé sa carrière en 1985 comme monteur de lignes puis chef d'équipe à Hydro-Jonquière. Il a aussi été président du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Saguenay en 2007-2009 et 2015-2017.