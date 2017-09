Enfant mort sous une pelle mécanique: la communauté bouleversée

Un enfant de six ans s'est retrouvé coincé sous une pelle mécanique en fin d'après-midi dimanche à Saint-Jean-de-Dieu, dans le Bas-Saint-Laurent.

C'est le père de la victime qui était aux commandes de la machinerie lors du drame.

Le garçon de 6 ans a succombé à ses blessures plus tard en soirée.

Le drame s'est déroulé sur un terrain privé, sur la rue D'Auteuil.

Un expert en scène d’accident de la Sûreté du Québec s'est rendu sur place, de même que la coroner Renée Roussel.

L'évènement est considéré comme accidentel.

Aucune accusation criminelle ne sera portée contre le père.

«On ne parle pas de négligence, on parle d’un triste accident, sur un terrain privé et dans ce dossier la SQ est en assistance au bureau du coroner qui fera son enquête également et qui fera des recommandations, au besoin, s’il y a lieu de le faire», explique le porte-parole de la SQ, Claude Doiron.

La Sûreté du Québec assistera la coroner jusqu'au dépôt de son rapport, ce qui devrait permettre de faire la lumière sur ces tragiques évènements.

Communauté ébranlée

Toute la communauté de Saint-Jean-de-Dieu est sous le choc au lendemain de ce drame et est en appui à la famille. Cette dernière a préféré ne pas commenter la caméra. Elle désire vivre son deuil dans l'intimité.

Tous les citoyens à qui nous avons parlé sont extrêmement attristés.

Une équipe de première ligne a été dépêchée à l'école primaire ce matin.

Cinq intervenants étaient sur place pour apporter de l'aide psychologique aux élèves et aux membres du personnel qui en avaient besoin. Psychologues et travailleurs de la santé du CLSC étaient à l'œuvre.

Les premiers répondants sont souvent oubliés dans ces circonstances.

Les pompiers aussi pour la plupart ont une famille et parfois de jeunes enfants.

Plusieurs ont été affectés par cet accident.

Ils seront rencontrés par des intervenants dans les jours qui suivent.