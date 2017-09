«Hochelaga, Terre des Âmes» représentera le Canada aux Oscars

Le film québécois «Hochelaga, Terre des Âmes» représentera le Canada pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, a annoncé Téléfilm Canada, lundi.

«C’est un grand honneur qui rejaillit sur "Hochelaga, Terre des Âmes" et sur tous ceux qui l’ont fait avec moi, à commencer par mon ami et producteur Roger Frappier. Le film fait entendre le français comme langue étrangère, mais aussi le Mohawk et l’Algonquin. Les langues de deux grandes nations fondatrices de notre peuple», a dit le réalisateur François Girard par communiqué.

Le producteur Roger Frappier s’est aussi réjoui de cette nomination.

«Son film à la fois dramatique, musical, historique et je dirais même spirituel est une œuvre gigantesque sur nos origines et notre rencontre avec les premiers habitants de notre territoire: les autochtones. Fouler le même sol de 1267 à 2017, ce fut tout un voyage!»

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui est responsable des Oscars, doit sélectionner les cinq films de partout dans le monde qui seront en lice dans cette catégorie pour le prochain gala qui aura lieu en mars à Los Angeles.