Jugé pour le meurtre de sa fille, 9 ans après les faits

Un père montréalais aurait maltraité sa fillette de 6 ans au point de la tuer, soutient la Couronne, qui veut le faire déclarer coupable de meurtre.

«Ce n’est pas de la fiction, mais bien la réalité», a affirmé Me Marie-Claude Bourassa, de la poursuite, à l'ouverture du procès de Kirk Ainsworth Howell ce lundi, au palais de justice de Montréal.

L’homme de 41 ans est accusé du meurtre au deuxième degré de sa fille, morte le 4 juillet 2008 dans le logement familial de Lachine, à Montréal.

«Il vivait avec la petite et deux autres enfants plus jeunes, c’était le seul adulte responsable [dans l’appartement]», a expliqué Me Bourassa.

Manque d’oxygène

Sans donner plus de détails à ce stade des procédures, la Couronne a expliqué que, quelques jours avant la mort de l’enfant, Howell avait contacté le 911 pour l'emmener à l’hôpital. Les médecins avaient rapidement pris en charge la petite, mais n'avaient rien pu faire.

«Elle est morte d’un manque d’oxygène au cerveau, a expliqué Me Bourassa. Comment est-ce arrivé? Quelle est la cause du décès? La poursuite compte prouver que M. Howell est responsable des blessures [infligées à la victime].»

Le procès, présidé par le juge Guy Cournoyer, devrait s'étaler sur une période de cinq semaines. La Couronne compte faire entendre plusieurs témoins, dont la mère de la victime et des voisins.

Un adolescent devrait également témoigner pour dire qu'il a croisé la victime la veille de l’appel au 911, et que celle-ci «paraissait faible».

«Un médecin va venir témoigner sur les propos tenus par M. Howell à l’hôpital», a ajouté la Couronne.

Il est également prévu que des pathologistes, deux pédiatres en radiologie et un pédiatre spécialisé dans la maltraitance des enfants se présentent à la barre.

«Tout ce qui concerne le cerveau est compliqué, mais la preuve sera présentée de façon claire et, à la fin, le ministère public va vous convaincre que M. Howell est responsable de la mort [de sa fille]», a conclu la Couronne.

Howell, assis au premier rang dans la salle d’audience, a plaidé non coupable à l’accusation qui pèse sur lui. Il est représenté par Marie-Hélène Giroux et Maxime Chevalier.