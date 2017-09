«La bataille des sexes»: Emma Stone s’impose sur le court

Cette histoire du match de tennis entre Billie Jean King (Emma Stone) et Bobby Riggs (Steve Carell) est assurée de plaire à un large public.

Avec un scénario de Simon Beaufoy («Le pouilleux millionnaire»), mis en scène par le duo composé de Valerie Faris et de Jonathan Dayton («Little Miss Sunshine»), «La bataille des sexes» n’est pas qu’un film féministe, c’est également une véritable capsule temporelle.

Nous sommes en 1972. Alors que les Américaines revendiquent l’égalité des droits et l’équité salariale, le sexisme fait partie intégrante de la société. Les femmes sont inférieures, c’est un fait admis, mais la joueuse de tennis Billie Jean King (Emma Stone) se bat, hors des courts, pour toucher autant d’argent que les hommes. À 29 ans, la sportive est une championne.

Bobby Riggs (Steve Carell), lui, a 55 ans. Sa carrière est terminée. L’ancien champion travaille dans un bureau tout en vivant de l’argent de sa femme (Elisabeth Shue). Comme il cherche à créer le buzz afin de retrouver la gloire, il met Billie Jean King au défi de l’affronter... et de le battre sur un court. Ce qu’elle commence par refuser.

Rapidement, avec beaucoup d’intelligence et en évitant de tomber dans le manichéisme, le scénario de ce film de 121 minutes mêle étroitement le côté «grand spectacle» de Bobby Riggs, l’aspect social de la lutte pour les droits des femmes ainsi que la vie personnelle de Billie Jean King qui, mariée à Larry King (Austin Stowell) découvre son attirance pour Marilyn Barnett (Andrea Riseborough), sa coiffeuse, à une époque où l’homosexualité est un sujet hautement tabou. Ainsi, le spectateur est amené à suivre le match opposant Bobby à Margaret Court (Jessica McNamee), qu’il bat à plate couture, une défaite cuisante qui poussera Billie Jean King à accepter le défi et qui fera de leur match, diffusé en 1973, un bras de fer entre les hommes et les femmes.

Avec cran, Emma Stone se jette dans l’interprétation de ce personnage devenu iconique, prouvant une fois encore à quel point elle est oscarisable. Lumineuse, l’actrice la mieux payée d’Hollywood rend parfaitement tous les écueils auxquels la championne a du faire face à l’époque. Et, plutôt que de faire de son personnage une simple féministe revendicatrice, elle en montre toute la complexité psychologique et toute la passion. De son côté, Steve Carell parvient à faire de Bobby Riggs un homme ridicule plutôt que détestable, et le tout donne un long métrage édifiant qui permet de mesurer tout le chemin parcouru.

Note: 4 sur 5