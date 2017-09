La libérale promet une solution d’ici un an pour qu'Anacolor déménage

Quitte à mettre son siège en jeu si jamais elle est élue le 2 octobre, la candidate libérale dans Louis-Hébert, Ihssane El Ghernati, promet de trouver «une solution» d’ici les 12 prochains mois pour que l’usine d’Anacolor située sous le tracel de Cap-Rouge déménage.

«La seule discussion à Cap-Rouge, c’est Anacolor», a constaté la candidate libérale, à une semaine de l’élection partielle dans Louis-Hébert.

La solution, selon elle, passe par un déménagement de l’entreprise située sous le tracel de Cap-Rouge. «Tout le monde s’aligne sur cette solution-là», a dit Mme El Ghernati, qui dit avoir rencontré toutes les parties impliquées au dossier.

«Ma détermination pour régler ce dossier est si grande que je suis prête à mettre en jeu ma prochaine élection à titre de députée de Louis-Hébert aux élections générales de 2018», a déclaré la candidate du PLQ.Aucune discussion avec HeurtelLors d’un débat radiophonique sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première, lundi après-midi, Mme El Ghernati a avoué ne jamais en avoir discuté avec le ministre de l’Environnement, David Heurtel.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, son cabinet a été informé seulement la veille de l’engagement qu’allait annoncer la candidate libérale.

Au cabinet du ministre Heurtel, on s’est limité à rappeler qu’Anacolor conteste toujours le certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement imposant l’installation d’un épurateur ayant une efficacité d’épuration de 90%.

«La priorité du gouvernement est la santé et le bien-être de la population ainsi que la protection de l’environnement. Le dossier étant judiciarisé, il n’y aura pas de commentaire additionnel», a indiqué dans un courriel l’attachée de presse du ministre Heurtel, Émilie Simard.L’offre de la Ville toujours sur la tableInterrogé à ce sujet en marge d'un point de presse devant le Club social Victoria, Régis Labeaume a indiqué de son côté qu’il avait été prévenu que les libéraux prendrait cet engagement dans le dossier Anacolor.

«Je suis au courant. Évidemment, on nous avait informé de ça, a dit le maire sortant. Nous, ce qu’on a répondu, c’est que notre offre est toujours sur la table, on a l’argent pour acheter le terrain et le développer éventuellement.»

Au début de l’été, M. Labeaume avait rapporté que le propriétaire d’Anacolor avait fait une contre-offre à la Ville.

«On ne veut rien savoir, avait alors soutenu le maire. C’est des millions de dollars. Il voudrait qu’on achète et qu’on paie l’installation ailleurs. Il connaît notre offre. La contre-offre qu’il a faite, c’est l’enfer. Il n’en est pas question.»

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée