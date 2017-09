La Ville a trompé un entrepreneur pendant un an

La Ville de Montréal a induit en erreur et a trompé un entrepreneur en lui donnant de mauvaises informations pendant près d’un an, dénonce le Bureau de l’inspecteur général de Montréal (BIG).

Le BIG, dans un rapport publié lundi, recommande au conseil d’agglomération de la Ville de Montréal de résilier un contrat de 1,1 million $ qui avait été accordé pour la fourniture de batteries d’accumulateurs pour véhicule en 2016.

Dans ce dossier, le BIG a précisé que l’entrepreneur n’a rien à se reprocher. La faute repose entièrement sur les épaules de la Ville qui a «trompé» l’entrepreneur.

En janvier 2016, le Service de l’approvisionnement a annoncé aux représentants de l’entreprise East Penn qu’ils seront recommandés pour l’octroi d’un contrat pour la fourniture de batteries pour véhicule.

Bien que le Service se devait d’attendre l’autorisation des élus avant l’octroi du contrat, les fonctionnaires décident tout de même de conclure une entente temporaire avec East Penn d’ici l’obtention de l’autorisation.

Le Service de l’approvisionnement est toutefois informé en février 2016 par le Service du matériel roulant qu’East Penn ne répond pas à ses besoins et qu’il doit mettre fin à l’appel d’offres pour en amorcer un nouveau.

Le Service de l’approvisionnement décide toutefois de ne pas annuler l’appel d’offres, mais d’en lancer tout de même un nouveau en parallèle.

Non seulement le Service n’a jamais informé East Penn malgré les appels de suivi de la part de la compagnie, mais en plus, le Service de l’approvisionnement a prolongé à deux reprises la durée de l’entente temporaire entre la Ville et l’entreprise.

Le chef de section du Service de l’approvisionnement a justifié cette décision en disant qu’il avait jugé préférable de conserver la possibilité d’octroyer le contrat à East Penn dans l’éventualité où le nouvel appel d’offres ne serait pas concluant.

«Les faits démontrent que le Service de l’approvisionnement a trompé East Penn dans ses attentes légitimes [et] a agi de manière contraire aux exigences de la bonne foi les plus fondamentales», a conclu le BIG.

Entre temps, la Ville avait accordé le nouvel appel d’offres à Centre de pièces Gagnon. Le BIG recommande de résilier ce contrat «puisque les circonstances de son lancement portent gravement atteintes à l’intégrité du [premier] appel d’offres».