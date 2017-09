«La Voix Junior»: du talent et de l'émotion

Les jeunes talents étaient particulièrement nombreux, dimanche, lors de la première ronde des auditions à l'aveugle de «La Voix Junior».

Alyssa Ly-Mandeville, un talent naturel

À seulement 12 ans, Alyssa Ly-Mandeville veut exercer un métier artistique, mais elle sait surtout qu'il faut s'amuser pour réussir dans ce domaine. «Je voulais faire «La Voix Junior» pour m'amuser avant tout. En regardant les émissions à la télé, ça m'a donné envie de tenter ma chance. Ça avait l'air le fun de participer à cette aventure.»Avec une mère née au Cambodge et un père originaire de la Barbade, Alyssa a découvert son talent en écoutant de la musique dans la voiture familiale. «Quand j'étais plus petite, ma mère faisait jouer des chansons dans la voiture, et j'aimais beaucoup chanter avec elle. J'écoutais aussi beaucoup de comédies musicales à la télé, ça m'a donné envie de chanter et de devenir comédienne.»

Lorsqu'elle a vu les trois chaises des coachs se retourner pendant son interprétation de «Who's Loving' You», elle n'en revenait pas. «J'ai choisi Marc parce qu'il fait un style de musique que j'aime. J'ai vu comment il agissait et je m'étais dit que si je devais être prise dans l'émission, c'est lui que je devais choisir. Je pense qu'il va me permettre de m'améliorer.»

Alexandre Picard, une seconde chance

«J'ai échoué aux auditions à l'aveugle, l'an dernier, et j'ai perdu beaucoup de confiance en moi à la suite de ça. Je ne voulais plus chanter. Tout s'est amélioré lorsque ma grand-mère est venue de France pour me convaincre de refaire les auditions à l'aveugle. Je voulais aussi prouver qu'il faut persévérer et ne jamais abandonner, il faut croire en ses rêves.»

D'origine française, le Montréalais de 14 ans avait choisi de faire la version de Lara Fabian de la chanson «Je suis malade». «La version de Serge Lama était trop grave, alors que celle de Lara Fabian me collait davantage. Je me suis imprégné des paroles, même si je n'ai jamais vécu de drame amoureux. Et je savais que si j'arrivais à bien pousser les notes avec toute la partie a cappella, les coachs allaient se retourner.»Alexandre savait d'avance qu'il allait choisir Alex Nevsky comme coach pour poursuivre l'aventure. «Déjà l'année dernière, je m'étais dit que j'irais avec lui. Marc m'a fait un peu hésiter avec ses commentaires, mais j’ai maintenu mon premier choix.»

Silya Kacel, émotion brute

Ultime candidate de la première émission dominicale, Silya Kacel a provoqué un véritable séisme d'émotion. Sa voix a frappé tout le monde avec sa magnifique interprétation de la chanson «Aimer», mais c'est aussi son attitude combative. Non-voyante de naissance, cela ne l'a pourtant jamais empêché de voir grand. «J'ai eu plein de rêves dans la vie, sans jamais me limiter. À un moment, je voulais même travailler à la Nasa, mais bon, je me suis rendu compte que ça ne pourrait pas marcher. Mais je garde toujours espoir que je pourrais peut-être voir un jour.»

Après avoir participé au Festival international de la chanson de Granby, la Lavalloise espère que «La Voix Junior» va l'aider à atteindre son rêve de faire carrière en musique. «Je m'attends à vivre une expérience des plus remarquables. Je veux me dévoiler au public, leur dire qui je suis vraiment. Chaque fois que je monte sur scène, je sens que je me rapproche de mon but.»La jeune fille de 14 ans, qui rêve aussi de participer aux Jeux paralympiques en judo et qui écrit son premier roman, a réellement eu du mal à choisir son coach. «Je les aime vraiment les trois, ils sont tous des modèles pour moi. J'ai finalement choisi Marie-Mai parce qu'il y avait quelque chose qui m'attirait vers elle, une petite voix me disait que c'était elle qu'il me fallait.»