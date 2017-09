«La Voix Junior»: une expérience positive pour les jeunes

«La Voix Junior» est revenue dimanche avec plusieurs candidats franchement impressionnants, mais surtout avec le désir évident de faire taire les critiques qui craignent qu’un rejet devant plus de deux millions de personnes les marque à vie.

Durant toute la soirée, on a senti qu’aucun effort n’avait été ménagé pour faire vivre aux participants une expérience positive, qu’ils soient sélectionnés ou non. En début d’émission, Charles Lafortune a même annoncé au groupe de 84 aspirants chanteurs qu’en plus de recevoir une tablette, ils prendraient tous part au spectacle final à Montréal et Québec, peu importe qu’ils obtiennent ou non leur laissez-passer pour l’étape suivante.

Les coachs ont également mis les bouchées doubles pour s’assurer qu’aucun jeune ne reparte en sanglotant. On pense notamment à Marie-Mai, qui s’est empressée de demander à Lula Bureau de refaire «Despacito», ou encore Marc Dupré, qui s’est essayé au breakdance avec Loïk, un jeune survivant d’une tumeur au cerveau qui venait d’offrir une «Faufile» plus ou moins convaincante.

Leur technique semble avoir fait mouche: les jeunes sont repartis en souriant.

Du talent

La révélation de cette première émission a été Yann Marven Lestin, un jeune Haïtien de 12 ans arrivé au Québec après avoir survécu au tremblement de terre de 2010. Sa reprise de «When We Were Young», d’Adele, était franchement réussie. Pas pire pour quelqu’un qui a appris à chanter en regardant des vidéos sur YouTube. Quand Marie-Mai a dit qu’il était dans une catégorie à part, elle n’exagérait pas. Prédiction: il sera son représentant en finale.

Rendu à cette étape ultime, Yann pourrait faire face à Alyssa Ly-Mandeville, une autre participante résolument talentueuse. Née d’une mère cambodgienne et d’un père barbadien, cette diva en devenir était techniquement irréprochable sur «Who’s Lovin’ You», des Jackson 5, enfilant les envolées vocales comme une Mariah Carey en pleine forme.

Avec empathie

Aux commandes du rendez-vous, Charles Lafortune insuffle une juste dose de décorum et d’empathie. Jamais «gnangnan», il traite les candidats avec bienveillance.

Malgré une description de tâche qui nous paraît encore floue, Maripier Morin s’est montrée particulièrement utile quand est venu le temps d’accompagner Silya Kacel, une non-voyante, sur scène.

Un mot sur «Une place pour toi», la nouvelle chanson-thème du concours, offerte en ouverture d’émission par Alex Nevsky, Marc Dupré et Marie-Mai. Cet hymne vitaminé a beau s’adresser spécifiquement aux jeunes, il tourne en boucle dans notre tête depuis sa sortie.

La preuve que Marie-Mai n’a pas perdu la main pour pondre des vers d’oreille.