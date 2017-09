Le virus de la polio pour contrer le cancer

L’immunothérapie pour traiter le cancer est un filon de plus en plus intéressant pour les chercheurs. Le but de cette voie thérapeutique est de «réveiller» le système immunitaire. Pour ce faire, plusieurs méthodes sont en train d’être développées.

Depuis quelques années, un virus modifié de la poliomyélite (ou tout simplement «polio») fait l’objet de plusieurs essais cliniques. Une de ces initiatives de recherche a été publiée la semaine dernière dans Science Translational Medicine. Rappelons que la polio est une maladie terrible qui peut mener à la paralysie et qui a heureusement été éradiquée avec la vaccination.

Le comportement du virus modifié, appelé PVS-RIPO, a été étudié dans des cas de mélanome et de cancer du sein. Les nouvelles sont bonnes, puisque non seulement PVS-RIPO aiderait à tuer les cellules cancéreuses, il empêcherait également la tumeur de croître à nouveau.

Voici, résumé très grossièrement, comment ça fonctionne.

1. Le virus modifié, injecté par un vaccin, s’attache aux cellules cancéreuses, puisque celles-ci ont un surplus d’une certaine protéine (la CD155, pour entrer dans les détails), qui est un récepteur pour le virus.

2. En s'attachant aux cellules cancéreuses, PVS-RIPO déclenche la production d’antigènes. Les antigènes sont des molécules qui provoquent le système immunitaire. C’est comme si le cancer était un voleur qui déclenche (involontairement) l’interrupteur du système d’alarme. Réveillé par la présence d’antigènes, le système immunitaire peut commencer à attaquer les cellules cancéreuses.

3. Le virus infecte aussi les cellules dendritiques et les macrophages. En étant infectées de la sorte, les cellules dendritiques «ordonnent» aux lymphocytes T - des super cellules immunitaires qui tuent tout - d’attaquer les cellules cancéreuses. Les macrophages sont là pour ramasser les débris.

4. Les cellules cancéreuses sont détruites!

Déjà que ce processus est une bonne nouvelle, il y a aussi une super bonne nouvelle dans cette étude: les cellules cancéreuses continuent d’être vulnérables sur une plus longue période de temps. Autrement dit, la réponse immunitaire persiste et empêcherait le cancer de revenir.

Les recherches sur l’immunothérapie pour contrer le cancer avancent donc dans la bonne direction. Tout indique que les essais cliniques avec le virus PVS-RIPO se poursuivront.