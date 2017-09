Montréal incitée à embaucher plus de gens issus de la diversité

La Ville de Montréal doit faire plus d’effort pour embaucher davantage de gens issus des minorités, estiment deux Commissions permanentes de la Ville.

Dans un rapport portant sur la lutte contre le profilage racial et social, des élus commandent à la Ville de multiplier les efforts pour embaucher des gens issus des minorités visibles et ethniques, principalement auprès des services où la diversité est sous-représentée, tels que les services de pompiers et de policiers.

Le rapport déposé lundi au conseil municipal a été écrit conjointement et adopté à l'unanimité par la Commission sur le développement social et la Commission sur la sécurité publique.

Le maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président de la Commission sur le développement social, Benoît Dorais, a incité la Ville à poursuivre ses efforts et à changer sa méthode de recrutement. «Il faut aller au-delà de ce qui a été fait dans les dernières années, car visiblement, ce n’est pas suffisant», a-t-il affirmé.

La responsable de la sécurité publique au comité exécutif et présidente de la Commission sur la sécurité publique, Anie Samson, a reconnu que le portrait doit être amélioré. «On met des efforts, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. On veut que nos services reflètent notre population», a-t-elle assuré.

Depuis trois ans, Montréal offre à des jeunes issus de la diversité qui ont un diplôme dans autre chose qu’une technique policière ou en service incendie de suivre une formation spécifique leur permettant d’intégrer les services municipaux montréalais. Seulement un ou deux nouveaux policiers ou pompiers par nouvelle cohorte ont suivi ce processus.

«On s’est rendu compte aussi que le métier de policier ou pompier faisait parfois peur à certaines communautés ou ne faisait pas partie de leurs réflexes naturels. C’est dur d’aller les chercher», a précisé Mme Samson.

La vice-présidente du conseil exécutif étudie maintenant la possibilité d’aller voir directement les leaders des communautés culturelles pour leur parler de cet enjeu.

Profilage racial et social

Les deux Commissions recommandent également à la Ville de Montréal de reconnaître la persistance du profilage racial et social au sein de l’administration publique, notamment au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

«Deux personnes noires habillées bizarrement avec une bière et leur repas dans un parc vont bien souvent se faire interpeller par des policiers, alors qu’un groupe de Blancs avec des bouteilles de vin, plus loin, sera ignoré par la police», a donné en exemple Benoit Dorais.

Le maire d’arrondissement a toutefois précisé que ce sont des «perceptions», car aucune donnée précise n’est compilée sur le nombre d’interpellations des policiers. Les commissions recommandent d’ailleurs à la Ville et au SPVM de compiler des données afin de dresser un portrait clair du profilage racial à Montréal.

«Le service de police nous a toutefois mentionné ses craintes quant à l’utilisation de ces données, a affirmé Mme Samson. Ils craignent que soient ainsi ciblées certaines communautés. Aussi, les policiers devront-ils demander l’origine à chaque personne qu’ils interpellent?»

Les commissions recommandent qu’un comité indépendant se penche sur la question.

Quelques statistiques

- Personnes issues des minorités visibles à Montréal: 30 %

- Service de police : minorités visibles 7,4 %, minorités ethniques 4,2 %, autochtones 0,4 %

- Service de pompiers : 12 pompiers sont issus de la diversité

- Ville de Montréal: minorités visibles 12 %, minorités ethniques 6 %, autochtones 0,3 %