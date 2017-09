Quatorze accusations déposées contre Jimmy Côté

Jimmy Côté, ce forcené qui a tenu la Sûreté Québec (SQ) en haleine en fin de semaine dans le Centre-du-Québec, fait face à 14 accusations.

Il a comparu lundi après-midi au palais de justice de Victoriaville et est notamment accusé de harcèlement criminel envers son ex-conjointe, d’avoir braqué une arme à feu à l’endroit d’un policier et possession et usage négligent d’une arme à feu.

Côté, 44 ans, a été arrêté dimanche soir sur le stationnement du centre commercial La Grande place des Bois-Francs, à Victoriaville, après une fuite de près de 48 heures.

L’homme avait été déclaré dangereux par les policiers de la SQ après s’être procuré des armes à feu illégalement vendredi.

Des proches ont confié à TVA Nouvelles, Jimmy Côté souffrirait de graves problèmes de toxicomanie.

Selon eux, il était perturbé psychologiquement la semaine dernière, car il n’acceptait pas que son ex-conjointe ait un nouvel amoureux.

L’homme demeure détenu en attendant sa prochaine comparution le 10 octobre prochain.