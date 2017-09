«Trump veut une guerre civile, c’est de plus en plus évident»

Donald Trump est parti en guerre contre la Ligue nationale de football (NFL) qu’il accuse de tolérer en ses rangs les manquements au respect envers le drapeau et l’hymne national américains.

L’émission «La Joute» n’a pas manqué l’occasion de saisir le ballon, lundi à LCN, et son duo de commentateurs s’est prononcé sur ce sujet qui enflamme la scène politico-sportive.

Voyez un extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus

D’abord, le rappel suivant: lors de la grand-messe dominicale du football, hier, des dizaines de joueurs ont posé le genou au sol durant l’hymne national pour d’avant-match pour protester contre la violence policière dont sont victimes les Afro-Américains.

«Le problème, c’est que parce que c’est Trump qui a lancé ce débat-là, on tend à vouloir le "discarter", on tend à dire que c’est de la merde, lance Bernard Drainville. Donc, on le condamne. Et en le condamnant, on dit: "fin du débat, l’affaire est réglée".»

Bernard Drainville estime pourtant que l’enjeu soulevé par les contestataires de la NFL mérite pleinement d’être abordé. Il croit cependant que le 45e président américain n’est pas la bonne personne pour porter un tel débat, car ce dernier «se fout des injustices raciales». Ce qui n’est pas une raison pour en faire l’économie.

«Personnage vulgaire»

Luc Lavoie fait ressortir qu’avant que Trump y mette son grain de sel, le débat sur les injustices raciales était relativement «marginal et se faisait de façon pacifique».

«Arrive ensuite ce personnage vulgaire et ignorant qui crie que ce sont des enfants de chienne, certains traduisent ça par "enfants de pute". Le débat devient soudainement énorme, [Trump] active l’affaire...»

«Tim Tebow – le quart-arrière des Jets de New York –, lui, mettait le genou à terre constamment, mais c’était pour prier, c’est un chrétien, c’était mieux, rappelle Luc Lavoie. Ce gars-là, Trump, il veut une guerre civile, ça m’apparaît de plus en plus évident.»

Mais la défense de la liberté d’expression ne figure-t-elle pas au sommet des valeurs fondamentales du peuple américain, comme tout premier amendement de la Constitution ?

«C’est l’âme des États-Unis», insiste Luc Lavoie. «Et le patriotisme, ça ne fait pas partie de l’âme des États-Unis? se questionne son collègue Drainville, selon qui l’argument de la Constitution ne doit pas servir à «mettre fin à la discussion».

«L’expression de ce patriotisme, c’est à travers des symboles comme le drapeau et l’hymne national, et il faut les respecter», relève-t-il en se disant conscient d’appartenir à «un courant minoritaire» en défendant ce point.