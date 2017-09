Un homme de Myrtle Beach accusé d’avoir tué un bébé de 11 mois

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un homme de Myrtle Beach, en Caroline du Sud, est soupçonné d’avoir battu un bébé de 11 mois à mort avant de l’avoir enterré dans un secteur boisé avec l’aide de la mère.

Daquan Simmons et Landasha Harriett font maintenant face à la justice et sont accusés d’homicide, rapporte le «Post and Courier», un quotidien local.

La police a décidé d’ouvrir une enquête mercredi dernier lorsqu’elle a appris que la petite Aaliyana McCoy manquait à l’appel depuis le mois de juillet. Après une fouille dans une résidence, les agents ont finalement procédé à l’arrestation des deux suspects.

Mme Harriett a raconté aux enquêteurs que sa fillette aurait été tuée le 15 juillet après avoir été battue. La mère ne serait toutefois pas intervenue lors de l’agression.

La femme et Daquan Simmons se seraient ensuite procuré une pelle et se seraient rendus dans un secteur isolé pour enterrer le cadavre de l’enfant.

Les restes du bébé ont finalement été découverts samedi après des recherches dans le secteur de Socastee.