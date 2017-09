Un «lien mécanique» pour relier Saint-Roch au sommet de la côte d’Abraham?

Équipe Labeaume a l’intention d’exproprier le promoteur Jacques Robitaille et d’utiliser son terrain, au sommet de la côte d’Abraham, pour aménager un espace vert et un «lien mécanique» entre la haute-ville et la basse-ville.

Le maire sortant, Régis Labeaume, en a fait l’annonce lundi matin lors d’un point de presse. La forme que pourrait prendre la future remontée mécanique, destinée aux piétons et aux cyclistes, reste à déterminer. Il pourrait s’agir d’un funiculaire, a-t-il évoqué.

Récemment, la Ville a mandaté son service juridique pour entreprendre des procédures d’acquisition – ou d’expropriation – afin de récupérer le terrain de l’ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul, là où était aussi érigée autrefois l’église du même nom. L'utilisation du terrain «à des fins publiques» justifierait le recours à l'expropriation, a-t-on expliqué. La Ville a manifesté plusieurs fois son impatience face à l'état du terrain «qui laisse à désirer» dans un secteur stratégique.

«Saint-Roch a beaucoup changé, il y a beaucoup de monde maintenant qui y habitent et qui y travaillent. Le lien avec la haute-ville est pleinement justifié», a déclaré Régis Labeaume, lundi, lors d’un point de presse.

«Nous croyons qu’un réaménagement significatif, qui inclurait le verdissement en vue de l’aménagement d’un parc et l’installation d’une remontée mécanique pour les personnes et les vélos, enverrait un signal fort quant à notre volonté d’offrir une qualité de vie optimale aux citoyens du centre-ville», a déclaré celui qui sollicite un quatrième mandat, entouré de plusieurs candidats de son équipe.

«Jean-Paul L’Allier avait posé un geste urbain important avec le parc Saint-Roch; on pense qu’on est capables de faire exactement la même chose en haut. C’est un signal très important pour les promoteurs qui veulent investir, pour les commerçants, etc. Nos planificateurs et urbanistes vont s’en donner à cœur joie parce que le site est assez incroyable. Il y a de la place à beaucoup de création», a-t-il renchéri.

Régis Labeaume a indiqué qu’il préciserait les coûts du projet d’ici la fin de la campagne électorale.

Bretelles sous Dufferin

Le maire sortant a également promis de verdir le terrain sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency, dans le secteur de l’îlot Fleurie, tout près du Réacteur du créateur Olivier Dufour. Il a évoqué un verdissement «à saveur techno». Il veut ainsi «contrer la grisaille du béton par un espace coloré, ludique».

Parc Victoria

Lors du point de presse, devant le Club social Victoria, il a également rappelé son projet d’agrandir le parc Victoria situé à l’entrée de la ville et du quartier Saint-Roch, lorsque la vétuste centrale de police – dont les activités déménageront en partie dans Lebourgneuf et dans l’édifice F.X. Drolet près du palais de justice – aura été démolie.

«Le parc actuel deviendra encore plus spectaculaire d’ici un horizon de cinq ans et gagnera en superficie. Il deviendra une signature de Québec et constituera, pour les gens qui arriveront au centre-ville par Laurentienne, une entrée extraordinaire.»