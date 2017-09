Un vaccin contre le stress pour les jeunes

Jonathan Bluteau, chercheur à l'UQAM, a développé un programme pour aider les adolescents à mieux faire face au stress.

In Vivo fonctionne un peu comme un vaccin: on inocule du stress à des jeunes aux prises avec des problèmes d'anxiété, de dépression ou d'agressivité.

Le laboratoire est un mur d'escalade, un trampoline ou un labyrinthe fait de cages de bois.

Au cours des 10 semaines que dure le programme, les adolescents apprennent à reconnaître le stress et à développer des mécanismes pour le combattre.

In Vivo est implanté dans des centres jeunesse et certains milieux scolaires, au Québec et même en France.