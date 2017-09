Une chaleur qui en indispose plusieurs

Le Québec connaît une vague de chaleur accablante pour ce temps-ci de l'année. Une situation agréable, mais aussi contraignante pour plusieurs, qui n'ont pas la climatisation ou un moyen de se rafraîchir.

C’est notamment le cas dans certaines écoles, où les élèves ont de la difficulté à se concentrer.

Camille, 9 ans, qui fréquente l’école Saint-Romain à Longueuil, a dû retourner chez elle ce midi en raison de la chaleur intense à l'école.

La direction de l'école a voulu minimiser les impacts de cette vague de chaleur inhabituelle à ce temps-ci de l'année. On a fermé les rideaux des classes, distribué des bouteilles d'eau, augmenté le nombre de pauses, mais les conditions étaient quand même trop pénibles pour certains enfants.

«Ce matin, j'avais mal à la tête parce que j'étais fatiguée, j'avais chaud, raconte Camille. Tous mes amis et moi, on trouve qu'on n'est plus capables.»

Sa mère s'interroge sur l’absence de climatisation à l’intérieur de l’établissement, d'autant plus que l'école est nouvellement agrandie.

«Les enfants sont là pendant cinq heures au moins, à essayer d'être concentrés... soutient-elle. Comme là, aujourd'hui, ce matin, elle avait le ventilateur dans le cou.»

La situation est également difficile dans plusieurs CHSLD où résident plusieurs personnes vulnérables.

«Je pense que les prisonniers sont mieux que les personnes âgées, affirme Claude Royal, résident du Centre d’hébergement René-Lévesque à Longueuil. Moi, c'est pas pire, j'ai un air climatisé dans ma chambre, mais... à part de ça, il fait très chaud!»