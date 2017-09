Arthur Gobeil lance sa campagne électorale à Saguenay

Arthur Gobeil a lancé officiellement sa campagne électorale, lundi, en dévoilant un programme axé sur le développement économique, l’offre de service à la population et une gestion rigoureuse et transparente.

Pour arriver à ses fins, Arthur Gobeil entend modifier en profondeur le rôle et le fonctionnement de Promotion Saguenay, s’il obtient la faveur des électeurs le 5 novembre prochain.

Sous sa gouverne, le maire ne serait plus le président du conseil d’administration, lequel serait représenté par des membres provenant de la société civile. Arthur Gobeil recentrait la mission de l’organisme vers le développement économique.

«La responsabilité des dons et des subventions sera assumée par le conseil et les arrondissements», précise M. Gobeil.

Il compte aussi engager un autre directeur général. «J’ai toujours respecté les contrats signés au courant de ma carrière» rappelle Arthur Gobeil, en ajoutant qu’il ne voulait pas travailler avec Ghislain Harvey à la tête de Promotion Saguenay et qu’il ferait ce qu’il faut pour mettre une nouvelle personne à ce poste.

Grâce à son programme économique, M. Gobeil pense être capable de créer 1000 emplois à Saguenay, avec notamment la mise en place de services aux entrepreneurs.

Transparence

La clé de l’administration d’Arthur Gobeil se trouve dans la gestion rigoureuse qu’il entend mettre en place.

Son passé de comptable lui permettra, pense-t-il, de mieux dépenser l’argent des contribuables.

«On a un budget de 350 millions $. Personne ne [pourra] prétendre qu’on fait des cadeaux à quelqu’un. Moi mon rôle c’est d’être un gestionnaire des fonds publics. On doit avoir de la reddition de compte, on doit être transparent.»

Arthur Gobeil a insisté sur la nécessité de mettre en place des élus indépendants à l’Hôtel de Ville en novembre prochain.

«Je suis complètement à l’externe d’influence quelconque. [...] Pour moi, le développement de Ville de Saguenay, si on le veut équitable et harmonieux, ce ne se fera pas avec des chicanes de parti», affirme-t-il.

Celui qui a passé de nombreuses années à la tête de la Société de la Vallée de l’aluminium compte redonner ses lettres de noblesse au rôle de conseiller municipal.

«Tout le monde va avoir un accès normal à l’information pour pouvoir faire son travail comme il faut.»

Investir dans les infrastructures

Le programme d’Arthur Gobeil prévoit aussi investir dans les infrastructures, telles que les routes, l’aqueduc et les égouts, et d’améliorer le déneigement et la cueillette des ordures.

Il compte mettre en place un guichet unique dans chacun des arrondissements.

«La proximité, dans les services aux citoyens, va réapparaître», a résumé M. Gobeil.