Canicule: les écoles restent ouvertes

Malgré la chaleur accablante qui sévit depuis des jours sur plusieurs régions du Québec, aucune commission scolaire n’a décidé d’annuler les classes, mardi.

Plusieurs mesures d’assouplissements ont toutefois été mises en place afin de soulager les plus petits.

À titre d’exemple, à l’École Saint-Anselme, dans Hochelaga-Maisonneuve, certains professeurs se sont présentés en classes avec leur ventilateur portatif. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, et les élèves encouragés à boire beaucoup d’eau et à rester à l’ombre.

Des «popsicles» ou sucettes glacées ont même été servies aux enfants, lundi en journée.

«Il a fait extrêmement chaud, et pour nous et pour les enfants. On s’organisait pour prendre des pauses régulièrement pour aller boire de l’eau. Moi j’ai tenté d’aller enseigner à l’ombre à l’extérieur, mais on a réalisé que c’était même plus chaud, alors on était mieux à l’intérieur», a expliqué une professeure à TVA Nouvelles.

La canicule a des conséquences pour toutes les personnes vulnérables, jeunes enfants et personnes âgées, qui risquent des coups de chaleur et de la déshydratation.

En Outaouais, même si les cours auront lieu comme prévu, certaines écoles ont décidé qu’elles ne comptabiliseront pas les absences des jeunes ce mardi 26 septembre.