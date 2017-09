Incendie à Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix: des pompiers américains en renfort

Les pompiers de Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, en Montérégie, ont sollicité l’aide des casernes environnantes, dans la nuit de lundi à mardi, pour maîtriser un incendie d’une résidence située sur la rue Godin, dont la caserne de Rousse Point, dans l’État de New York.

Les flammes auraient pris naissance peu après 1 h mardi et ce sont des voisins qui ont alerté les services d’urgence.

Un peu plus de trois heures plus tard, les sapeurs cherchaient la cause du brasier.

Ils ont tout de même demandé du renfort de la part de la Sûreté du Québec (SQ) alors que certaines sources ont laissé entendre que le propriétaire pouvait se retrouver à l’intérieur, mais le porte-parole de la SQ, Stéphane Tremblay, ne corrobore pas cette version.

Outre les pompiers de Saint-Paul-de-l’île-du-Noix et ceux de Rousse Point, des sapeurs de Lacolle, de Saint-Bernard-de-Lacolle, de Napierville et de Saint-Georges-de-Clarenceville sont venus porter mains fortes.

La résidence serait une perte totale.