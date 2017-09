La lutteuse olympique Dorothy Yeats appuie Valérie Plante

La lutteuse olympique canadienne Dorothy Yeats, qui s’est rendue aux Jeux olympiques de Rio l’année dernière, appuie la candidature de Valérie Plante à la mairie de Montréal.

L'étudiante à l’Université McGill estime que la chef de Projet Montréal est «connectée avec les gens qui habitent Montréal» contrairement au maire actuel.

Elle déplore notamment les millions de dollars qui ont été investis pour l’illumination du pont Jacques-Cartier. «Je pense à tellement d’autre place où cet argent aurait pu aller pour aider beaucoup de monde. Le maire ne pense pas vraiment à ce que les gens qui passent leur vie à Montréal veulent vraiment», indique Dorothy Yeats qui habite Ville-Émard, dans le Sud-Ouest.

Alors qu’elle doit souvent faire le trajet entre la résidence de ses parents dans l’ouest de l’île et le centre-ville, elle déplore que le métro soit parfois trop plein pour lui permettre d’avoir un temps de trajet raisonnable. Elle ajoute que les pistes cyclables ne lui offrent pas d’option sécuritaire.

L’athlète qui vise maintenant les Jeux olympiques de 2020 apprécie les installations du stade olympique pour les athlètes de haut niveau, mais estime qu’il faudrait davantage d’installation du genre.

«Il y a des gestes somme toute assez simples pour s’assurer que les athlètes trouvent leur place, ajoute Valérie Plante. Cet été, à cause du réaménagement du parc Jean-Drapeau, on a fermé le centre aquatique et la piste cyclable du circuit Gilles-Villeneuve. Aucune solution n’a été trouvée pour accommoder les athlètes en plongeon, en natation et les cyclistes. Ça démontre qu’ils [les responsables de la Ville] sont déconnectés.»