La mère de Randy Tshilumba témoigne avec émotions

Au procès de Randy Tshilumba, accusé du meurtre d'une jeune employée d'un Maxi, la mère de l'accusé a fondu en larmes lors de son témoignage. Elle a raconté avec beaucoup d'émotions le jour de l'arrestation de son fils.

Alors qu'elle racontait ce qui s'est passé lorsque son fils avait été arrêté pour le meurtre de Clémence Beaulieu-Patry, elle a fondu en larmes et été obligée de prendre une pause de quelques minutes.

«Ce n'est pas mon Randy que j'ai élevé avec beaucoup d'affection et d'amour», a-t-elle dit à la barre.

Elle a également été questionnée sur le fait que le comportement de son fils avait changé à compter du secondaire quatre. Il serait devenu plus solitaire, plus isolé et s'enfermait souvent seul dans sa chambre.

Inquiète, la mère a décidé de parler de ce changement de comportement au frère aîné de Randy.

Le témoignage de la mère devrait se poursuivre mercredi au palais de justice de Montréal.