Chemises de la SQ: Une entreprise juge le cafouillage déplorable

Une entreprise de textile de Louiseville trouve déplorable que la Sûreté du Québec (SQ) ait dû retourner 25000 chemises à manches longues parce que la marchandise n'était pas conforme à ses exigences.

Le contrat des pièces de vêtement qui composeront le nouvel uniforme de la SQ avait été confié par appel d'offres à un fournisseur montréalais qui s'est ensuite tourné vers un fabricant mexicain pour la confection.

L’entreprise Chemise Empire juge que la situation est déplorable, mais se console en se disant que cette mauvaise expérience a servi de leçon à la SQ. En effet, le corps policier a, depuis, modifié ses règles pour empêcher les soumissionnaires d'avoir recours à la sous-traitance.

Les nouvelles règles ont été appliquées le mois dernier pour l'achat de 25000 autres chemises à manches courtes. «Indirectement, ça favorise une production locale au Canada. On le souhaitait», s’est réjoui François Lizotte, le propriétaire de Chemise Empire.

Le corps policier a confirmé avoir tiré une leçon de cette mésaventure. «La SQ a modifié l'appel d'offres afin de s'assurer que la conformité et la qualité des produits soient à leur meilleur et, naturellement, on n'a pas permis aux soumissionnaires de sous-traiter», a expliqué le lieutenant Jason Allard.

Ce second appel de propositions n'a toutefois pas été remporté par l'entreprise de Louiseville, mais par un concurrent de la Beauce, La Chemise Perfection.