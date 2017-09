Le maire Lehouillier va rencontrer les ambulanciers et la direction

Le maire Gilles Lehouillier a promis lundi soir de rencontrer autant les ambulanciers de Lévis que la direction du service, et ce, même si le ministre Barrette refuse de mettre un véhicule au coin de «chaque rang».

Au moins une douzaine de travailleurs paramédicaux en uniforme se sont présentés lundi soir à la séance du conseil municipal de Lévis afin d’obtenir de l’aide du maire sortant.

«Malheureusement, avec notre travail, on assiste à des situations qui sont critiques, qui sont dangereuses, qui sont très frustrantes. J’aimerais savoir ce que vous êtes prêt à faire», a questionné Laurence Rousseau, qui a remis un dossier complet aux élus.

«On est ici pour souligner le manque de véhicules ambulanciers dans la grande région de Lévis», a ajouté Mathieu Dion.

«J’ai eu une demande de rencontre de votre organisation, Dessercom, et nous avons accepté la rencontre. Si on peut vous accompagner, vous appuyer, on va le faire avec grand plaisir», a répondu le maire.

M. Lehouillier s’est également engagé à rencontrer les ambulanciers, et pas seulement la direction. Bien que se présentant comme allié potentiel, le maire a toutefois reconnu qu’il s’agissait d’un dossier du gouvernement du Québec.

Contribution à deux décès

Des ambulanciers de Lévis soutiennent que le manque de véhicules sur leur territoire pourrait avoir contribué au décès d’au moins deux personnes sur la Rive-Sud en août dernier.

Selon un registre tenu par des ambulanciers de Dessercom et dont Le Journal a obtenu copie, les deux décès en question sont survenus les 11 et 13 août derniers. Il s’est écoulé respectivement 11 minutes et 17 minutes lors des deux événements avant qu’une ambulance arrive.

Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a répliqué qu’il n’était pas question de mettre une ambulance au coin de «chaque rang».

Les ambulanciers de Lévis et de Québec exercent depuis février dernier des moyens de pression parce que leur convention collective est échue. Ils maintiennent que ces moyens de pression n’ont rien à voir avec les délais de réponse, qui les inquiètent. Les directions de plusieurs services réclament aussi l’ajout de ressources dans leur région.