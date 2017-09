Le ministre Proulx ne peut pas donner «un climatiseur pour tout le monde»

De nombreux élèves et enseignants doivent endurer des températures extrêmes dans les classes. Mais pas question de fermer les écoles dans la grande région de Québec.

Aucune école de la grande région de Québec ne va fermer ses portes en raison de la chaleur accablante, une situation difficile quand on sait que très peu d’écoles possèdent des climatiseurs.

Dans les classes, on s’organise: on ferme les rideaux, on met des ventilateurs, on demande boire plus d’eau.

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, inaugurait ce matin une nouvelle école spécialisée pour les handicapés. Interrogé sur la canicule de cette semaine, il a expliqué : «Oui, la situation est exceptionnelle, mais je ne peux pas répondre avec un climatiseur pour tout le monde, ce n’est pas comme ça que les choses fonctionnent.»

Il a toutefois souligné les efforts faits dans les classes. «Par contre, il faut les remercier ces enseignants, qui vont aménager l’horaire en fonction de cette température. Je voyais hier des gens qui sont sortis à l’extérieur pour aller à l’ombre, des activités différentes, prolonger la récréation», a-t-il poursuivi.

À Québec, les commissions scolaires ont fait savoir qu’elles allaient s’ajuster et ne pas comptabiliser les absences.