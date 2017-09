Le sexe du bébé de Kylie Jenner dévoilé

Kylie Jenner et Travis Scott vont avoir une petite fille, c'est en tout cas ce qu'a affirmé la porte-parole de Caitlyn Jenner.

La jeune femme de 20 ans n’a pas encore réagi aux rumeurs qui la disent enceinte depuis quelques jours, mais quelqu’un s’en est donc occupé pour elle.

Des sources proches du couple avaient déjà confié à TMZ que Travis Scott racontait à ses amis depuis quelques mois que sa compagne attendait une fille. D’après les témoins, Kylie Jenner serait enceinte de 5 mois et devrait accoucher en janvier. Des propos confirmés donc par le porte-parole du père de Kylie Jenner.

De son côté, Kris Jenner s'est montrée beaucoup plus vague lors de la Fashion Week de Milan. « Elle n’a rien confirmé. Je trouve ça bizarre que tout le monde soit convaincu qu’elle est enceinte », avait-elle commenté quand on lui avait demandé confirmation. Visiblement pas prête à en dire plus, Kylie Jenner, elle, continue de vivre sa vie sur les réseaux sociaux en faisant la promotion de ses produits de beauté.

Si la rumeur de sa grossesse se confirme, elle coïnciderait avec une autre grossesse annoncée, celle de la mère porteuse de Kim Kardashian, dont tout le monde dit qu'elle doit accoucher en janvier. Mais là encore, il n'y a eu aucune confirmation de la part de la principale intéressée, à savoir Kim Kardashian, la soeur de Kylie Jenner.