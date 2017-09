Pas de ralentissement des activités en Estrie malgré la chaleur

La chaleur qui a atteint les 40 degrés Celsius avec le facteur humidex, en ce 26 septembre, n’a pas ralenti les activités dans les nombreux établissements scolaires de la région de l’Estrie.

Certaines dispositions ont même été prises pour rafraîchir les élèves. Nous avons fait fonctionner des ventilateurs dans les classes et distribué des desserts glacés pour rafraîchir les élèves cet après-midi», a expliqué Éric Faucher, directeur général du Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke.

Plus de périodes de pause pour les cols bleus de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke a elle aussi incité ses travailleurs cols bleus sur les chantiers à prendre plusieurs pauses au courant de la journée. Des bouteilles d’eau avaient d’ailleurs été distribuées pour éviter les coups de chaleur.

La Santé publique rappelle certaines mesures de prévention

Alors que la Santé publique note une légère hausse du nombre d’appels liés à la chaleur extrême des derniers jours, elle rappelle que l’hydratation demeure le meilleur moyen de prévenir les coups de chaleur.

«C’est important de boire beaucoup d’eau et de limiter autant que possible les efforts physiques à l’extérieur. Rappelons que les lieux climatisés sont toujours de bons endroits où se rafraîchir surtout pour les personnes aînées, les femmes enceintes et les enfants», a souligné la Dre Mélissa Généreux, directrice-générale de la Santé Publique en Estrie.