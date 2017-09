Pas de réponse pour les fours à bagel

Questionnées lundi par des citoyens inquiets au sujet des fumées toxiques que dégagent deux commerces de bagels du Mile-End, les autorités municipales ont affirmé que le dossier était suivi de près sans prendre d’engagement concret.

Une dizaine d’habitants du Mile-End qui vivent à proximité des boutiques St-Viateur Bagel et Fairmount Bagel ont profité du conseil municipal pour exprimer leur mécontentement quant au volume de particules toxiques rejeté par les cheminées de ces établissements. Celui-ci serait trois à quatre fois supérieur à la limite permise par le règlement sur l’assainissement de l’air de la Ville.

Interrogé à plusieurs reprises à ce sujet lors de la séance de questions des citoyens, le responsable de l’environnement pour la Ville de Montréal, Réal Ménard s’est contenté de répéter que le dossier était suivi de près et que des démarches étaient en cours de la part des restaurateurs pour se conformer au règlement.

Il a aussi rappelé que Fairmount Bagel avait récemment écopé de deux amendes. Les deux sommes, de 5000 $ et 10 000 $, n’ont jamais été payées, comme l’indiquait Le «Journal de Montréal» dans son édition de vendredi.

Langue de bois

«C’est de la langue de bois de politicien, déplorait lundi François Grenier, l’un des résidents concernés. Cela fait neuf ans que la Ville est au courant que ces cheminées dégagent des fumées toxiques. Maintenant, il est temps que ça bouge.»

«Je m’attendais à ce genre de réponse, expliquait lundi Benoît Chaput, l’un des citoyens qui a interpellé M. Ménard. Ce que j’espère, c’est que le fait de porter ce débat sur la scène publique amènera la Ville à agir vraiment.»

Parmi ces citoyens, nombreux sont ceux qui s’inquiètent des répercussions que la fumée des fours à bagels et les particules fines qu’elle transporte pourraient avoir sur leur santé.

«Mon garçon de huit ans tousse beaucoup et c’est vrai que je me demande dans quelle mesure c’est lié, indiquait Alexis Chartrand, qui vit rue Clark, à proximité de Fairmount Bagel depuis quatre ans. Le but, ce n’est pas de leur faire fermer boutique, j’adore ça, moi, les bagels. Il faut simplement qu’ils trouvent un moyen de les préparer dans de meilleures conditions pour l’environnement.»