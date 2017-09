Policiers payés à temps et demi pour les détours

Les policiers de Montréal sont les grands gagnants des détours de l'échangeur Turcot alors qu'au moins 18 agents y sont affectés en heures supplémentaires pour faire la circulation.

L'enfer annoncé à l'heure de pointe ce matin, en raison de la fermeture hier soir de la bretelle reliant l'A15 Nord et l'A20 Ouest, n'a pas eu lieu.

Ce succès est largement attribuable aux agents du SPVM qui ont été postés dès 5h du matin aux intersections des détours mis en place par le ministère des Transports (MTQ) pour actionner les feux de circulation.

Neuf policiers sont dédiés à cette tâche en permanence - sept le long du détour dans les rues du Sud-Ouest et deux à Côte-Saint-Luc - en vertu d'une entente entre le MTQ et la Ville.

Ils travaillent par tranche de sept heures, de 5h à midi, puis de midi à 19h. C'est donc un total de 18 agents, sans compter les superviseurs, qui gèrent la circulation le long des détours de l’échangeur Turcot.

Sur place, un policier nous a confirmé que les agents affectés sont normalement en congé et sont appelés grâce à une liste de disponibilité. «Ça n'impacte pas les services habituelles du SPVM», nous a dit l'agent qui n'a pas souhaité être identifié.

Payés par le Ministère

Les policiers sont donc payés au tarif d’heure supplémentaire, soit 60$ de l'heure en moyenne, selon les données de leur convention collective en vigueur.

La Ville avait annoncé en août que, selon la nouvelle convention collective des policiers, les cadets s’occuperont de la plupart les tâches de circulation autour des chantiers. Ces policiers en formation ont un salaire horaire compris 14,64$ et 16,20$, ce qui permettra selon la Ville d’économiser 6,2 millions $ par an.

Toutefois, dans le cas de l’échangeur Turcot, les policiers ne sont pas rémunérés par la Ville mais par le MTQ, à travers le fonds de maintien de la mobilité de Projet Turcot.

Ils resteront en poste toute la semaine, nous informe le MTQ. «Ensuite, nous réévaluerons la situation en fonction des besoins», précise Sarah Bensadoun, porte-parole du Ministère.

Circulation normale

Hier matin, la circulation était difficile à l'heure de pointe au niveau du détour passant par Côte-Saint-Luc, mais rien d'inhabituel, nous a confirmé le ministère des Transports (MTQ).

Et pour ceux qui ont opté pour le détour empruntant les rues de l'arrondissement du Sud-Ouest, aucun bouchon n'a été enregistré. Nous avons calculé un temps de parcours de 7 à 8 minutes aux alentours de 9h, en prenant la sortie 62 de l'A15 Nord et jusqu'à l'A20 Ouest, soit à peine plus que lorsque la bretelle était ouverte.

Au total, quelque 22000 véhicules, dont 3000 camions, empruntaient chaque jour la bretelle reliant l'A15 Nord et l'A20 Ouest.

Ils devront passer par les détours durant les huit prochaines semaines.