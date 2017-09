Un colloque pour aider les aéroports à se sortir d'un cercle vicieux

L'avenir des infrastructures aéroportuaires est au coeur d'un colloque qui se poursuit jusqu'à vendredi au Bas-Saint-Laurent.

Plus de 150 congressistes se penchent sur cette question au moment où plusieurs aéroports régionaux manquent de fonds pour effectuer des travaux.

Beaucoup d’aéroports du Québec sont prisonniers d’un cercle vicieux. Moins d’infrastructures, moins de services à offrir, moins d’argent dans les coffres des aéroports qui sont démunis quand vient le temps de faire des travaux pour diversifier les services à offrir.

Le but du colloque qui va se tenir au cours des prochains jours à Rimouski est de trouver des solutions autant de la part des aéroports que du gouvernement «afin qu’on puisse bénéficier de l’aide pour financer les équipements, financer les infrastructures, financer le matériel lié à la sécurité qui relève du gouvernement du Canada et de normes canadiennes et on a besoin de ces aides pour être encore plus actif dans le développement régional et dans le développement du trafic aérien», selon Romain Girard, le directeur général du Conseil des aéroports du Québec.

Les problématiques que vivent les aéroports en lien avec les infrastructures remontent aux années 1990 quand le gouvernement fédéral a cessé de s’en occuper.

Les municipalités et les MRC ont pris le relais pour financer les aéroports. Cela signifie que ce sont les taxes foncières qui ont permis de maintenir les infrastructures des aéroports. Ce qu’on réalise, c’est que les taxes foncières et les revenus des aéroports ne sont pas suffisants.

«L’aide financière qui sera accordée devra permettre aux aéroports de se donner des outils de développement, de mettre à jour leurs infrastructures et d’accueillir plus de vols», a indiqué Romain Girard.