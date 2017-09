Une enquête pour viol en coulisse d’un concert de The Weeknd

Une femme dont l’identité est restée anonyme a déposé une plainte au commissariat de l’Ohio State University en affirmant avoir été violée par deux membres du staff après un concert de The Weeknd au Schottenstein Center, qui se situe sur le campus de Colombus, le 19 septembre.

D’après le rapport, qui a été obtenu par TMZ, les officiers de police estiment que tous les individus impliqués étaient sous l’influence de l’alcool, et sous la partie «armes», ils ont écrit «armes personnelles - mains, pieds, dents».

The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye, avait quitté la salle avant que le supposé crime ait lieu, et il n’est pas impliqué. Des sources ont affirmé à TMZ que les employés engagés pour les tournées peuvent varier de ville en ville. Les deux accusés ne font pas partie de son cercle proche.

Elles ont également ajouté que la jeune femme attendait dans les coulisses avec les deux membres de l’équipe et que l’agression aurait pu être filmée. «Après avoir pris connaissance des accusations à l’encontre de deux membres de notre équipe de tournée, nous avons immédiatement mis fin à leur contrat, a expliqué The XO Tour Manager et Live Nation Team au média dans un communiqué. Nous travaillons maintenant avec les autorités afin de nous assurer qu’ils aient accès à toutes les informations ou l’aide dont ils pourraient avoir besoin».

Les policiers enquêtent sur l’incident et n’ont pas encore procédé à des arrestations.

The Weeknd assure actuellement la partie américaine de sa tournée Starboy: Legend of the Fall, qui se terminera à Chicago dans l’Illinois le 2 novembre prochain. Il se rendra ensuite en Australie pour la dernière partie de sa tournée, prévue pour le 14 décembre.